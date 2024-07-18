    ЕЦБ принял решение по ставке

    Фото: Яана Роденбуш, Reuters/Scanpix

    Европейский центробанк решил оставить без изменений все основные процентные ставки. Инвесторы ждут комментарий главы банка Кристин Лагард.

    Европейский центробанк оставил все три ключевые процентные ставки без изменений. «Хотя некоторые показатели базовой инфляции в мае выросли из-за разовых факторов, большинство показателей были либо стабильными, либо снизились в июне», – говорится в пояснении регулятора. Рынок не ждал изменений 18 июля, после того как на предыдущем заседании в июне ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки впервые с 2019 года.
    Сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%.
    Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении. То есть по сравнению с маем инфляция замедлилась. Эти данные совпали с предварительной оценкой, а также с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июне сократились до 2,4% с 2,6% в мае, энергоносителей – до 0%.
    «Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что восстановление экономики будет поддерживаться потреблением, обусловленным укреплением реальных доходов в результате снижения инфляции и повышения номинальной заработной платы. Более того, экспорт должен увеличиться вместе с ростом мирового спроса. Наконец, денежно-кредитная политика со временем должна оказывать меньшее давление на спрос», – заявила председательница ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.
    ЕЦБ ожидает, что инфляция до конца года будет колебаться вокруг текущих уровней, «отчасти из-за базовых эффектов, связанных с энергетикой».
    Июньское снижение ставки подтолкнуло вниз и межбанковскую ставку, Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии. На 17 июля полугодовой Euribor составлял 3,620%, вернувшись к значениям, которые были год назад.

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