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dv.ee

17 июля 2024 в 11:47









Инфляция в Эстонии была чуть выше среднего по ЕС показателя

Иллюстративное фото. Фото: Andrzej Rostek

Годовая инфляция в Европейском Союзе в июне составила 2,6%, в то время как в Эстонии этот показатель был равен 2,8%, пишет rus.err со ссылкой на данные Евростата.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Финляндии (0,5%), Италии (0,9%) и Литве (1,0%).

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Бельгии (5,4%), Румынии (5,3%), Испании и Венгрии (в обеих по 3,6%). Далее следовали Хорватия (3,5%), Нидерланды (3,4%), Португалия и Австрия (по 3,1%), Кипр (3%), Польша (2,9%), Люксембург, Эстония и Болгария (по 2,8%).

Годовой уровень инфляции в еврозоне в июне 2024 года составил 2,4%, снизившись по сравнению с маем на 0,1 процентного пункта. В ЕС годовая инфляция в июне 2024 года также была на 0,1 процентного пункта ниже, чем в мае.