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Полина Волкова

1 августа 2024 в 6:02









Приложение, используемое эстонскими интернет-магазинами, терпит бедствие

Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас начали амбициозно, но бизнес пошел под откос. Фото: Judita Grigelytė / Verslo žinios

Финтех, который ранее называли следующим успешным проектом Литвы, растратил деньги инвесторов, задолжал государству полмиллиона евро, не соответствовал требованиям и попал под строгий контроль центрального банка Литвы. Среди клиентов этой компании есть и несколько эстонских интернет-магазинов.

Литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям. По сведениям Äripäev, решения kevin. используют в Эстонии такие магазины, как интернет-магазин одежды Weekend, интернет-магазин сантехники FEB и несколько мелких магазинов.