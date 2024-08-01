    Приложение, используемое эстонскими интернет-магазинами, терпит бедствие

    Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас начали амбициозно, но бизнес пошел под откос.Фото: Judita Grigelytė / Verslo žinios

    Финтех, который ранее называли следующим успешным проектом Литвы, растратил деньги инвесторов, задолжал государству полмиллиона евро, не соответствовал требованиям и попал под строгий контроль центрального банка Литвы. Среди клиентов этой компании есть и несколько эстонских интернет-магазинов.

    Литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям. По сведениям Äripäev, решения kevin. используют в Эстонии такие магазины, как интернет-магазин одежды Weekend, интернет-магазин сантехники FEB и несколько мелких магазинов.

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