Эпицентр

Полина Волкова

2 августа 2024 в 3:00









Министр экономики: «По-моему, государство не должно управлять экономикой»

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо: налоговое бремя Эстонии пока не такое уж большое. Фото: Andras Kralla

Мы хотим низкие налоги, но много социальных благ, однако невозможно достичь того и другого одновременно – рано или поздно придется выбирать, считает новый министр экономики Эркки Кельдо.

По мнению Кельдо, в эстонском обществе долго не велась дискуссия о том, хотим ли мы быть обществом благосостояния, как в Северных странах, с сильной социальной защитой, но очень высокими налогами, или страной с низкой налоговой нагрузкой, где государственных услуг и пособий не так много. «Мне кажется, что у нас сложилась ситуация, когда мы хотим низкие налоги, но высокие пособия и много госуслуг. Это просто фундаментально невозможно», – напомнил Кельдо. В настоящее время страна занята обеспечением государственной обороны, но в какой-то момент эту дискуссию следует начать, считает новый министр.