Вахтер: 40 сделок в день — это признак улучшения

Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада, но новые налоги могут помешать восстановлению
Во второй половине года восстановление экономики Эстонии поддерживают как внутренний, так и внешний спрос, однако экономики наших основных торговых партнеров все еще слабы, а повышение налогов сдерживает потребление, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Во второй половине года восстановление экономики Эстонии поддерживают как внутренний, так и внешний спрос, однако экономики наших основных торговых партнеров все еще слабы, а повышение налогов сдерживает потребление, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.