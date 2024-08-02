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dv.ee

3 августа 2024 в 8:09









Вахтер: 40 сделок в день — это признак улучшения

В июле в Таллинне было совершено 884 сделки с недвижимостью, что примерно на 3,5% больше, чем в июне.

Особенно примечательно, что средняя цена недвижимости практически не изменилась, оставаясь около трех тысяч евро за метр, отмечает руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Фото: Андрас Кралла

В прошедшем месяце в Таллинне было совершено 688 сделок с квартирами, что примерно на пятую часть больше, чем в июне, что, по словам Мартина Вахтера, является положительным знаком для всего сектора.