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Лаура Сакс

5 августа 2024 в 9:20









Безработица выросла, но есть положительные сигналы

В июле о сокращениях в том числе объявила компания Comodule OÜ, управляющая электросамокатами Tuule. Фото: Liis Treimann

В июле зарегистрированная безработица немного выросла, при этом сохраняется тенденция, когда колебания безработицы повторяют рисунок прошлого года.

На начало июля этого года в качестве безработных зарегистрировались 48 300 человек, а к концу месяца их число увеличилось до 49 700. Таким образом, количество зарегистрированных безработных в этот раз осталось ниже 50 000. В прошлом году в это же время этот показатель составлял чуть более 50 000, сообщает Касса по безработице.