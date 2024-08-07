    Таллиннский аэропорт установил новый рекорд по числу пассажиров

    Больше всего пассажиров через Таллинн перевезли компании airBaltic, Ryanair и Lufthansa.Фото: Jarek Jõepera/Tallinna lennujaam

    В июле Таллиннский аэропорт обслужил 343 500 пассажиров, побив рекорд мая, когда через него путешествовали 332 233 пассажира.

    В среднем в июле через аэропорт проходило более 11 000 пассажиров в день. Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заявил в сообщении для прессы, что на высокий пассажиропоток повлиял период отпусков, и количество проданных авиабилетов увеличилось на пятую часть по сравнению с прошлым годом. «Рост числа пассажиров был еще быстрее, достигнув 24%», – добавил Пяргмяэ.
    Наибольшее количество прямых рейсов было в Стокгольм, Ригу и Хельсинки. Чартерными рейсами чаще всего летали на курорты Турции, Греции и Черногории.
    В июле было всего 38 регулярных рейсов, а вместе с чартерными рейсами из Таллинна можно было летать в 44 направления. Крупнейшими авиакомпаниями Таллиннского аэропорта были airBaltic с 30%, Ryanair с 22% и Lufthansa с 11% долей рынка среди всех пассажиров.
    Количество авиарейсов увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Всего в июле в Таллиннском аэропорту было 4030 авиарейсов, из которых 2922 были регулярными рейсами.
    По словам Пяргмяэ, показатели пассажиропотока за первые семь месяцев года отличные, и спрос остается сильным.
    Региональные аэропорты обслужили в июле 8546 пассажиров: аэропорт Курессааре – 4136, аэропорт Тарту – 2197 (включая 2021 пассажира регулярного рейса Тарту-Хельсинки), аэропорт Кярдла – 2134 и аэропорт Пярну – 65 пассажиров. Аэродром Рухну обслужил 14 пассажиров.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Ремонт старейшего в Таллинне деревянного дома могут начать уже осенью
У Яака Роосааре возникли проблемы с душевным здоровьем из-за Planet42
Экономист: на рынках в ближайшие месяцы ожидаются сильные колебания
Эпицентр
Министр экономики: «По-моему, государство не должно управлять экономикой»
Мы хотим низкие налоги, но много социальных благ, однако невозможно достичь того и другого одновременно – рано или поздно придется выбирать, считает новый министр экономики Эркки Кельдо.
Мы хотим низкие налоги, но много социальных благ, однако невозможно достичь того и другого одновременно – рано или поздно придется выбирать, считает новый министр экономики Эркки Кельдо.
Все большие материалы
Инвестор
Infortar приобретает акции Tallink на 88 миллионов, крупные фонды выходят
Акционеры Tallink решили продать 21,71% акций судоходной компании в рамках добровольного предложения Infortar, из компании выходят несколько крупных фондов.
Акционеры Tallink решили продать 21,71% акций судоходной компании в рамках добровольного предложения Infortar, из компании выходят несколько крупных фондов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: инвесторы и спекулянты в панике. В чем причина?
Рынки по всему миру от Японии до Европы обвалились на несколько процентов. Японский Nikkei показал самое сильное падение с 1987 года. Инвесторы и спекулянты в панике. Можно ли считать этот обвал неожиданным?
Рынки по всему миру от Японии до Европы обвалились на несколько процентов. Японский Nikkei показал самое сильное падение с 1987 года. Инвесторы и спекулянты в панике. Можно ли считать этот обвал неожиданным?
Все подкасты ДВ
Mнения
Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
Все мнения
Интервью
Вадим Белобровцев: «Честнее было бы совсем закрыть границу с Россией»
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект