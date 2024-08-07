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7 августа 2024 в 7:23









Таллиннский аэропорт установил новый рекорд по числу пассажиров

Больше всего пассажиров через Таллинн перевезли компании airBaltic, Ryanair и Lufthansa. Фото: Jarek Jõepera/Tallinna lennujaam

В июле Таллиннский аэропорт обслужил 343 500 пассажиров, побив рекорд мая, когда через него путешествовали 332 233 пассажира.

В среднем в июле через аэропорт проходило более 11 000 пассажиров в день. Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заявил в сообщении для прессы, что на высокий пассажиропоток повлиял период отпусков, и количество проданных авиабилетов увеличилось на пятую часть по сравнению с прошлым годом. «Рост числа пассажиров был еще быстрее, достигнув 24%», – добавил Пяргмяэ.

Наибольшее количество прямых рейсов было в Стокгольм, Ригу и Хельсинки. Чартерными рейсами чаще всего летали на курорты Турции, Греции и Черногории.

В июле было всего 38 регулярных рейсов, а вместе с чартерными рейсами из Таллинна можно было летать в 44 направления. Крупнейшими авиакомпаниями Таллиннского аэропорта были airBaltic с 30%, Ryanair с 22% и Lufthansa с 11% долей рынка среди всех пассажиров.

Количество авиарейсов увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Всего в июле в Таллиннском аэропорту было 4030 авиарейсов, из которых 2922 были регулярными рейсами.

По словам Пяргмяэ, показатели пассажиропотока за первые семь месяцев года отличные, и спрос остается сильным.

Региональные аэропорты обслужили в июле 8546 пассажиров: аэропорт Курессааре – 4136, аэропорт Тарту – 2197 (включая 2021 пассажира регулярного рейса Тарту-Хельсинки), аэропорт Кярдла – 2134 и аэропорт Пярну – 65 пассажиров. Аэродром Рухну обслужил 14 пассажиров.