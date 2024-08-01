    Таллиннский аэропорт вновь ограничит провоз жидкостей емкостями до 100 мл

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Европейская комиссия приняла постановление о временном изменении правил провоза жидкостей в ручном багаже в аэропортах на территории ЕС, согласно которому с 1 сентября в ручном багаже вновь можно будет провозить жидкости в емкостях не более 100 мл, передает rus.err.ee.

    Новые правила распространятся на все аэропорты, которые уже установили новые сканеры EDS CB C3 и разрешили проносить в ручном багаже жидкости в емкостях более 100 мл, в том числе на Таллиннский аэропорт, сообщила пресс-служба Транспортного департамента.
    Ограничения вводятся с 1 сентября 2024 года в связи с выявленной необходимостью внести изменения в конфигурацию новых сканеров для улучшения их надежности. Они будут действовать бессрочно до завершения реконфигурации сканеров и достижения единого международного соглашения по поводу снятия ограничений на провоз жидкостей.
    В Транспортном департаменте уточнили, что изменение касается только максимального объема емкостей с жидкостями, то есть жидкости по-прежнему не нужно будет вынимать из багажа, число емкостей не ограничено и они могут размещаться в багаже отдельно друг от друга.

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