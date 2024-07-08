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Янно Рийспапп

8 июля 2024 в 13:47









«Цены не поспевают за инфляцией». Отельеры рады возвращению туристов, но не видят окончания кризиса

По словам руководителя Союза отелей и ресторанов Айна Кяппа, отели не могут переложить рост цен на потребителей. Фото: Andras Kralla

Число ночевок иностранных туристов в мае значительно выросло, и июнь также прошел успешно, однако бронирования по-прежнему совершаются в последний момент, рассказал глава Союз отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп.

По данным Департамента статистики, в мае в местах размещения остановилось более 293 000 туристов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.