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dv.ee

10 августа 2024 в 9:03









Годы споров подошли к концу? Арендуемая Tartu Agro земля будет выставлена на аукцион

Ферма Tartu Agro. Фото иллюстративное. Фото: Erik

В четверг правительство одобрило проведение открытого аукциона, чтобы найти нового арендатора на 12 лет для сельскохозяйственных земель, находящихся в пользовании Tartu Agro.

В собственности государства там находится 57 объектов недвижимости, которые будут сданы в аренду по рыночной цене для сельскохозяйственного использования, передает rus.err.ee.

Еще в июне министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДП) сказала, что земля будет выставлена на аукцион в четырех частях, потому что предложение в одном лоте не соответствует действующему законодательству, и таким образом у других предпринимателей будут более равные возможности для участия в торгах.

Однако предприятие Tartu Agro, которое до 2021 года принадлежало государству, заявило , что это решение приведет к закрытию компании.

«Логика хозяйства Tartu Agro выстроена на использовании всего участка земли. Есть определенная очередность посевов. Мы также являемся сертифицированными производителями семян, как травяных, так и в области зерновых культур. Также там интегрировано и животноводство. Это все целостная экономическая система, разделив которую продолжать с теми же объемами производства просто невозможно», – пояснял руководитель Tartu Agro AS Андрес Хярм.

На данный момент в аукционе более не содержится предложение о разделении земли на четыре части, и, как утверждает Министерство сельского хозяйства, сейчас неясно, на сколько частей будет разделена земля при выставлении на аукцион.

«В ходе подготовительных мероприятий анализируется целесообразность разделения на части. Если это будет сделано, то основное внимание будет уделено тому, чтобы крупные земельные массивы были объединены в одном лоте аукциона. Затем министр по делам регионов и сельского хозяйства на основе всей информации примет решение о выставлении земель на аукцион, включая то, сколько частей будет выставлено на аукцион», – сказал руководитель отдела земельной политики и государственной собственности министерства Оливер Эглит.

Запрещенная госпомощь?

В 2022 году общий суд Европейского Союза обнулил решение Европейского Суда, согласно которому AS Tartu Agro получала от эстонского государства незаконную государственную помощь.

В 2020 году Европейская комиссия решила, что компания Tartu Agro, 20 лет арендовавшая землю по чрезвычайно выгодной цене, должна вернуть государству 1,2 миллиона евро, поскольку речь идет о запрещенной государственной помощи. 13 июля 2022 года Общий суд Европейского Союза объявил данное решение незаконным. Суд посчитал, что комиссия в своем решении несправедливо упростила ситуацию и свела вопрос к неточным подсчётам.

Компанией Tartu Agro управляет бывший член Народного союза Ааво Мёльдер. Мажоритарный владелец компании Март Авармаа также был членом Народного союза.

Годы споров

В 2000 году тогдашний министр сельского хозяйства Ивари Падар (входил в партию «Умеренных», тогдашнее правительство состояло из Партии реформ, Народного союза, «Отечества» и «Умеренных» – ред.) подписал договор аренды, согласно которому Tartu Agro арендовала 3098 гектаров государственных пахотных земель по чисто символической цене в 10 000 крон в год.

На неоправданно низкую цену аренды Государственный контроль Эстонии обратил внимание еще в 2005 году.

Спор начался в 2017 году, когда Европейская комиссия на основании поданной ей жалобы решила инициировать официальное расследование, чтобы выяснить, получало ли AS Tartu Agro незаконную государственную помощь. Основанием для обвинений в незаконной государственной помощи был договор аренды земли сельскохозяйственного назначения, заключенный между тогдашним Министерством сельского хозяйства (ныне Министерство сельской жизни) и AS Tartu Agro в 2000 году – до вступления Эстонии в Европейский Союз – в рамках открытого тендера. В своем производстве Европейская комиссия проанализировала, соответствует ли тендер правилам и соответствует ли цена, сформированная в дополнительном предложении, рыночным условиям.

В своем решении, принятом в начале 2020 года, комиссия установила, что Эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь в виде чрезмерно льготной арендной платы и что она должна быть истребована у AS Tartu Agro. Затем Министерство сельской жизни востребовало с AS Tartu Agro государственную помощь, и предприятие вернуло соответствующие суммы государству.

Компания начала судебное разбирательство в Европе в сотрудничестве с адвокатами TGS Baltic. Представители AS Tartu Agro 24 марта 2020 года подали иск в Общий суд Европейского Союза, в котором потребовали, чтобы общий суд полностью отменил решение Европейской комиссии о государственной помощи.