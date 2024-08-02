Новости

Марге Угезене

2 августа 2024 в 5:55









Противоречивый успех эстонской фирмы: маленькие проблемы здесь, крупные инвестиции там

Владелец Golden Fields Махмуд Ахмед не может объяснить, почему платеж партнеру задерживается, но заверяет, что он будет погашен: «Это не проблема, учитывая оборот компании и сделанные инвестиции», — заявил Ахмед. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

Эстонская компания, заключившая сделку с гигантским концерном из Дубая, с одной стороны, строит новые заводы и привлекает миллионы евро, а с другой стороны, у нее неполные отчеты и партнер, ожидающий уплаты долга.

Шесть лет назад в Эстонии начал свою деятельность производитель кормов для животных Golden Fields, который задолжал дочерней компании Rand и Tuulberg - Savekate. «Это значительная сумма, которую мы не хотели бы терять», — сказал член правления строительной компании Микк Мяндметс, отказавшись назвать точную сумму. По его словам, Golden Fields обычно выплачивает свои долги. «Сейчас они раздают кучу обещаний».