    Противоречивый успех эстонской фирмы: маленькие проблемы здесь, крупные инвестиции там

    Владелец Golden Fields Махмуд Ахмед не может объяснить, почему платеж партнеру задерживается, но заверяет, что он будет погашен: «Это не проблема, учитывая оборот компании и сделанные инвестиции», — заявил Ахмед.Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

    Эстонская компания, заключившая сделку с гигантским концерном из Дубая, с одной стороны, строит новые заводы и привлекает миллионы евро, а с другой стороны, у нее неполные отчеты и партнер, ожидающий уплаты долга.

    Шесть лет назад в Эстонии начал свою деятельность производитель кормов для животных Golden Fields, который задолжал дочерней компании Rand и Tuulberg - Savekate. «Это значительная сумма, которую мы не хотели бы терять», — сказал член правления строительной компании Микк Мяндметс, отказавшись назвать точную сумму. По его словам, Golden Fields обычно выплачивает свои долги. «Сейчас они раздают кучу обещаний».

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