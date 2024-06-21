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dv.ee

21 июня 2024 в 6:58









Tartu Agro находится под угрозой закрытия: государство не планирует продлевать договор аренды

«Сегодня находимся в ситуации, когда государство хочет нас ликвидировать. По сути государство действует по принципу "нет предприятия, нет проблем". Так от нас хотят избавиться», – сказал руководитель Tartu Agro AS Андрес Хярм. Фото: Erik Prozes

Одному из крупнейших в Тарту сельскохозяйственных предприятий Tartu Agro грозит закрытие – государство намерено распродать по частям производственную землю, которая долгое время находилась в пользовании предприятия на основе договора аренды, передает rus.err.ee.

До 2001 года предприятие Tartu Agro принадлежало государству. После приватизации государству осталась земля, и фирма продолжила ее использование благодаря договору аренды, который теперь закончился.

«В настоящий момент, следуя законодательству, нам необходимо создать равные возможности и для других предприятий и организаций, чтобы и они могли сделать свои предложения. Сейчас мы разделили эту землю на участки, и у Tartu Agro также есть возможность предоставить свое заявление», – сказала министр по делам регионов Пирет Хартман.

Руководство предприятия убеждено, что это решение приведет к закрытию Tartu Agro.

«Логика хозяйства Tartu Agro выстроена на использовании всего участка земли. Есть определенная очередность посевов. Мы также являемся сертифицированными производителями семян, как травяных, так и в области зерновых культур. Также там интегрировано и животноводство. Это все целостная экономическая система, разделив которую продолжать с теми же объемами производства просто невозможно», – пояснил руководитель Tartu Agro AS Андрес Хярм.