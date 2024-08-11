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dv.ee

11 августа 2024 в 12:50









Сегодня цена на электроэнергию почти весь день минусовая

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Сегодня цена на электроэнергию упала до нуля, и очень дешевым электричеством можно будет наслаждаться до вечера, передает Ärileht.

Сегодня утром в 11:00 цена на электроэнергию в эстонском ценовом регионе Nord Pool упала до нуля – в минусе она будет оставаться до 18:00.

В промежутке с 18:00 до 19:00 энергия будет стоить всего 0,1 центра за киловатт-час, однако уже несколько часов спустя, в период с 21:00 до 22:00, подорожает до более чем 13 центов за киловатт-час.

Средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии в воскресенье составляет 5,2 цента за киловатт-час, что примерно на 5 процентов дешевле, чем вчера, в субботу. В Латвии и Литве цена такая же, как у нас, в Финляндии средняя цена на электроэнергию в течение дня находится в небольшом минусе.

Завтра средняя цена на электроэнергию составит 9,8 цента за киловатт-час.