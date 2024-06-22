Новости

Стийне Рейнтам

22 июня 2024 в 12:38









В субботу перед Ивановым днем цены на электричество упадут рекордно низко

Eesti Energai не прогнозирует большого падения цен в июле и августе. Ветреная и солнечная погода может принести дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого недостаточно для того, чтоб кмпенсировать вечерние и утренние часы пик. Фото: Андрас Кралла

Из-за увеличения производства ветряной энергии, дождливой погоды и низкого потребления в праздничные выходные прогнозируют очень низкие цены на электроэнергию.

К празднику Янипяев, по данным Nord Pool, средняя цена на электроэнергию составит 56,88 евро за мегаватт-час. С одиннадцати часов утра до шести часов вечера электричество стоит дешевле всего, а цена на электроэнергию остается ниже 10 евро за мегаватт-час.

Самая дешевая электроэнергия между тремя и четырьмя днями, когда почасовая цена составляет всего 9 центов за мегаватт-час.

Если в понедельник средняя биржевая цена в Эстонии составляла 118,27 евро за мегаватт-час, то к четвергу она уже опустилась ниже отметки в 100 евро.

Поскольку спрос снижается, а другие условия остаются прежними, средняя дневная цена упадут еще ниже на длинных выходных и, вероятно, достигнет своей самой низкой точки в субботу или воскресенье.

По словам руководителя отдела торговли энергоресурсами Eesti Energia Армена Каспарова, на снижение цен в основном повлияло улучшение ветровых условий в странах Балтии.

«Среднедельный прогноз ветровой выработки в странах Балтии выше медианного — 389 МВт/ч. Ветряное производство начинает расти во вторник и достигает своего пика в четверг — 770 МВт/ч, после чего производство снова начинает снижаться», — пояснил Каспаров.

Кроме того, по словам Каспарова, на динамику цен влияет не только дождливая погода в Скандинавии, но и ремонт Estlink-2.

«Например, даже при сегодняшних ценах на электроэнергию мы видим, что, если цена в Финляндии на несколько часов уйдет в минус, на балтийский рынок это повлияет не слишком сильно. Наша ценовая база остается на уровне 20 евро за мегаватт-час», — поясняет Каспаров.

Если бы пропускная способность линий была выше, больше доступной гидро- и ветровой энергии из северных стран достигло бы стран Балтии. Гармонизации цен также способствовало бы производство атомных электростанций в Финляндии и Швеции, которые несколько недозагружены в периоды низких цен.

Каспаров не прогнозирует большого падения цен на июль и август. По его словам, ветреная и солнечная погода может обеспечить дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого будет не достаточно для покрытия вечерних и утренних часов пик.

«Пока сообщение с Финляндией ограничено из-за поломки Estlink-2, наши среднесуточные цены все равно будут в основном выше прошлогодних. Производство электроэнергии в странах Балтии по-прежнему слишком мало, особенно в безветренную погоду», — добавляет Каспаров.