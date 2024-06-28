Интервью

Олеся Лагашина

28 июня 2024 в 12:25









Игорь Крупенский о лагере по энергетике: сейчас фирмы сами обращаются к нам

“Мы дали возможность в пятнадцатилетнем возрасте относительно сознательно выбирать: хочешь ты изучать логарифмы, матрицы, интегралы или хочешь пойти по лёгкому пути. Многие идут по нему”, - говорит Игорь Крупенский.

При Taltech вот-вот начнет работу детский лагерь по энергетике Enerhack. ДВ пообщались с преподавателем и организатором Игорем Крупенским, благодаря энергии которого этот лагерь развивается.

Совсем скоро опять состоится ваш бесплатный детский лагерь. Начинание довольно амбициозное, вы рассчитывали на 600 человек, но в первый же час после открытия регистрации число заявок превысило количество мест в два раза. К каким дисциплинам проявляли наибольший интерес и о чём это говорит?

Да, у нас всего четыре смены, то есть ребёнок или родитель могут выбрать, какую область энергетики они хотят изучать. Энергетика - это очень широкий спектр, это и теплоэнергетика, и электроэнергетика, и транспорт, и энергия ветра. По регистрации мы видим, что тут даже не по темам были приоритеты. Родители и дети хотели попасть на первые смены. То есть, может быть, это было связано с отпусками или ещё с чем-то, но у нас как раз на первые смены было больше всего спроса. Было 600 мест, но после такого большого количества заявок мы решили увеличить количество участников, и я думаю, что мы примем где-то примерно 620-630 детей.

Как вы думаете, это в первую очередь интерес самих школьников или их родителей?

Тут, наверное, совпадают интересы. Мы проводим этот лагерь не первый год, теперь не только летом, но ещё и зимой, и мы видим, что участники у нас повторяются. То есть те люди, которые к нам приходили ещё четыре года назад, в наш первый лагерь, приходят снова и снова, поэтому мы хотим верить, что всё-таки это инициатива самих участников. Хотя, наверное, особенно маленьких детишек, семи-, восьмилетних, всё-таки родители направляют.

Как вы уже упомянули, у вас в программе тепловая энергия, электроэнергия, транспорт и возобновляемые источники - пожалуй, самые востребованные отрасли на данный момент. Но атомная энергетика сюда не попадает. Это принципиально или потому что у нас экспертов нет?

У нас нет отдельной, скажем так, специализации по атомной энергетике, но эта тема очень актуальна, поэтому мы ее затрагиваем в нашей программе. Она попадает, допустим, в ту же электроэнергию, поскольку атомные станции ее производят, и в модуль по тепловой энергии, поскольку от атомной станции можно брать остаточное тепло и использовать при отоплении зданий. Если в конце этого года парламент нашей республики примет решение о том, что атомной станции в Эстонии быть, со следующего года мы, может быть, сделаем по атомной энергетике отдельную смену.

Выбор инженерной специальности предполагает знание математики, но не секрет, что с точными науками у наших школьников дела идут далеко не так, как хотелось бы. Экзамен по математике за основную школу в этом году у нас не сдали четверть учеников. Как вы думаете, в чём заключается проблема?

Моё личное мнение заключается в том, что разделение на широкую и узкую математику - это не совсем верный шаг. Когда пятнадцатилетнему подростку предлагают выбрать, хочет он изучать более сложную математику или более лёгкую, он идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая узкую математику. Но тогда, может быть, он не получают так много знаний, и для него, в принципе, уже закрыто техническое направление. Поэтому появились предложения, что надо вернуться к старой системе, когда была одна общая математика для всех. Сне кажется, это поднимет уровень наших выпускников.

А не выйдет такого, что все просто начнут заваливать этот экзамен?

Да, но с другой стороны, мы же ввели эту узкую математику десять лет назад, а до этого результаты были довольно-таки хорошие, и мне кажется, никакой проблемы не было. Просто мы дали возможность в пятнадцатилетнем возрасте относительно сознательно выбирать: хочешь ты изучайть логарифмы, матрицы, интегралы или хочешь пойти по лёгкому пути. Многие идут по нему.

Что должно быть на занятии, чтобы на нём не было скучно, и чтобы не мамы, а сами школьники понимали эти взаимосвязи, что вот эта машинка не поедет, если вовремя не решать задачки по математике и по физике?

Как раз это мы пытаемся нащупать в рамках нашего лагеря. У нас есть два основных направления. Одно заключается в том, что безумное количество обучения у нас будет связано именно с практическими опытами, то есть дети, участники сами будут строить разные солнечные панели, производить водород, добывать тепло и так далее. Соответственно, мы хотим, чтобы они с помощью практических опытов поняли немножко больше в энергетике. Второе заключается в том, что мы приглашаем около 30 лекторов - это топ-энергетики в Эстонии, инженеры, руководители энергетических компаний. Мы хотим, чтобы они, с одной стороны, заинтересовали детей, а с другой, на максимально простом языке объяснили, что такое энергетика, как, например, электроэнергия идёт по кабельной линии и так далее.

Вы действительно активно привлекаете местные технологические предприятия, Starship Technologies, например. А сами местные предприниматели проявляют к вам интерес, обращаются с предложением сотрудничества?

Да, конечно. Может быть, во время первого лагеря в 2021 году было тяжело найти партнёров и участников. Мы набирали участников где-то, наверное, месяц или даже полтора. Сейчас же все места уходят буквально за несколько часов, а сами фирмы обращаются к нам и предлагают нас поддержать, дать какие-то материалы для опытов, дают нам своих лекторов, которые приходят и рассказывают детям о своих предприятиях. Так что мы видим, что с каждым годом это становится всё более популярным.

Какие компании участвуют в вашем проекте?

В этом году наши партнёры в основном связаны с энергетикой. Например, компания Utilitas, Alexela, Adven, разные производители энергетического оборудования. Строители есть, например, компания Skanweld, компания Filter, то есть, скажем так, все, кто занимается энергетикой. Для них это большой вклад в будущее, поскольку у всех этих компаний сейчас не хватает работников, и проблема заключается в том, что всё-таки детей, которые идут обучаться энергетике или какой-то инженерной специальности, когда они заканчивают, на рынке труда разбирают буквально сразу. И предприятия хотели бы, чтобы больше детей обучались энергетике, тогда через 5, 10, 15 лет у них будет решена проблема с рабочими кадрами. Старшее поколение уходит на пенсию, а новых людей приходит не так много.

Кстати, о будущих кадрах. Проблема гендерных стереотипов в технических дисциплинах до сих пор существует? Кто к вам в лагерь чаще приходит - мальчики или девочки или эта проблема для Эстонии уже не так актуальна?

К сожалению, все-таки существует стереотип о том, что техническая, инженерная специальность - это не для девочек. Но, помимо организации лагеря, я и сам работаю в инженерной компании, где мы как раз проектируем различные теплотрассы, котельные, электростанции и так далее. У нас в компании 50 на 50, половина девушек, половина молодых людей. И когда надо придумать какое-то сложное решение, девушки с этим замечательно справляются. В рамках лагеря мы тоже пытаемся эту проблему стереотипов решить.

В летнем лагере процентуальное распределение, я бы сказал, может быть, 65% на 35% всё-таки в пользу мальчиков, но, помимо этого, каждый январь на зимних каникулах мы проводим дополнительный лагерь по энергетике, и он только для девочек. И все лекторы там - тоже женщины, инженеры, энергетики, которые на своём личном примере показывают, как можно проектировать ветряные парки в открытом море, как можно оперировать котельной и так далее.

Каждый год в лагере знакомят не только с техникой и техническими дисциплинами, но и с каким-то видом спорта. На этот раз вы обещали фехтование с чемпионкой Европы Ириной Эмбрих. Почему спорту уделяется такое внимание?

Мне кажется, что если приходится решать какие-то сложные задачи с помощью своей головы, допустим, придумать какое-то инженерное решение, то всё-таки физическая форма должна быть тоже хорошей. Опять же, во время нашего первого лагеря мы внедрили шахматы, которые, в принципе, тоже являются спортом и у которых есть что-то общее с инженерной областью. С тех пор мы каждый год внедряем какой-то новый вид спорта.

В прошлом году у нас был, например, сквош. И я знаю, что после лагеря много детей записались на тренировки по сквошу. А в этот раз мы выбрали фехтование, и два компонента сложились: с одной стороны, Ирина Эмбрих - свежая чемпионка Европы, олимпийская чемпионка. Но она также выпускница нашего университета, закончила Taltech по специальности «химия». Я с ней общался, спрашивал, насколько эти практики разные, помогли ли лаборатории ее спортивной карьере, и она об этом тоже расскажет детям.

Чему вас научил предшествующий опыт организации лагеря и что для вас оказалось самым неожиданным?

Наверное, опыт научил меня тому, что желающих очень много. Сейчас мы проводим лагерь на 600 с лишним детей. Но у меня есть мечта, чтобы мы в кампус позвали 3000-5000 детей, тем более, что это возможно. Кампус может вместить в себя примерно до 20 000 студентов. Это такая небольшая задача для меня, чтобы сделать этот лагерь масштабнее. Соответственно, я должен буду искать чуть больше партнеров, спонсоров, которые готовы поддержать лагерь, и, может быть, через год, через два нам удастся увеличить количество детей.