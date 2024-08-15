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Хелена Рантанен

15 августа 2024 в 11:11









Присоединившихся к третьей пенсионной ступени ожидает налоговая выгода

Министр финансов Юрген Лиги. Фото: Äripäev/Scanpix

С ростом подоходного налога с нового года также увеличится сумма налогового возврата для присоединившихся к третьей пенсионной ступени.

Инвестирующие в третью пенсионную ступень люди привыкли к тому, что могут ежегодно вносить до 15% от своего брутто-дохода или максимум 6000 евро без уплаты налогов. Это означает, что государство возвращает подоходный налог на основе налоговой декларации. С увеличением налога пропорционально возрастёт и сумма возврата. Однако, по словам министра финансов Юргена Лиги, льгота не распространяется на компонент налога, отвечающий за оборону.