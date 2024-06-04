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dv.ee

4 июня 2024 в 12:13









Не облагаемый налогом доход пенсионеров более не будет индексироваться

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Рийгикогу принял в третьем, окончательном, чтении законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, которым зафиксировано, что с начала 2025 года не облагаемый налогом доход лиц, достигших пенсионного возраста, составит 9312 евро в год или 776 евро в месяц.

До сих пор к не облагаемым налогом доходам пенсионеров применялся принцип индексации, то есть он увеличивался автоматически, но теперь этот принцип исчезнет, пишет Rus.Postimees.

Хотя, согласно законопроекту, не облагаемый налогом доход пенсионеров по старости больше не будет увеличиваться вместе со средней пенсией по старости, согласно пояснительной записке, он все равно останется выше общего не облагаемого налогом дохода, который в следующем году составит 700 евро в месяц.

В дальнейшем не облагаемый налогом доход пенсионеров может быть увеличен отдельным решением, как и общий не облагаемый налогом доход.

Изменение в первую очередь коснется пенсионеров, чья пенсия равна средней пенсии по Эстонии или превышает ее.