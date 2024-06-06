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Ярослав Тавгень

6 июня 2024 в 10:57









«Три пенсионера оплатят зарплату одного депутата. Звучит дико»

Лийза Пакоста («Ээсти 200») и Андрей Коробейник (Центристская партия) Фото: Частный архив/Рауль Меэ. Коллаж: Елена Ценно

На этой неделе парламент принял закон, облагающий пенсии подоходным налогом. По мнению оппозиционного депутата Андрея Коробейника (Центристская партия), этот закон отнимает деньги у бедных, чтобы отдать их богатым, а представляющая коалицию Лийза Пакоста («Ээсти 200») утверждает, что голосовала за законопроект «с тяжелым сердцем».

Во вторник парламент принял в третьем чтении поправки к Закону о подоходном налоге. Если президент провозгласит этот закон, то со следующего года не облагаемый подоходным налогом доход лиц, достигших возраста пенсионера по старости, перестанет расти за счет индексации. Таким образом, он составит 776 евро в месяц или 9312 евро в год, и перестанет увеличиваться автоматически.

По мнению депутата от Центристской партии Андрея Коробейника, это решение отбирает деньги у пенсионеров, чтобы отдать их более богатым людям. Он это объясняет тем, что одновременно в силу вступит т.н. «отмена налогового горба», которая сделает подоходный налог в Эстонии двухступенчатым, (а значит, люди, зарабатывающие более 1200 евро в месяц, больше не будут платить подоходный налог по повышенной ставке).

«Закон звучит дико, – считает Коробейник. – Он уменьшит среднюю пенсию где-то на 10-15 евро в месяц (в районе 150 евро в год), и эти деньги отдадут депутатам парламента и другим высокооплачиваемым работникам. Три пенсионера оплатят зарплату одного депутата. Звучит не очень логично», – считает он.

По словам Коробейника, половина пенсионеров в Эстонии подвержена риску бедности (что в три раза больше, чем средний показатель по Евросоюзу). Поэтому дополнительные 10-15 евро в месяц он не считает лишними деньгами.

«У многих после оплаты квартиры и коммуналки остается меньше прожиточного минимума, поэтому 15 евро могут определить, купит человек в этот день еды или нет. И вот у таких людей забирают деньги, чтобы отдать их, например, тем, кто получает 5000 евро в месяц», – говорит Коробейник.

По словам депутата, в развитых странах Европы пенсия составляет 40% от средней зарплаты, а в Эстонии этот показатель меньше.

«В прошлом году пенсии выросли, но только за счет того, что они привязаны к индексу. Гордиться тем, что в Европе была высокая инфляция, и поэтому пенсии увеличились, наивно, – говорит Коробейник. – Люди все равно на эти деньги могут купить меньше, а не больше, чем раньше».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что за счет этой меры госбюджет получит 17 миллионов евро к концу 2025 года и 76 миллионов евро – к концу 2028 года. Коробейник считает, что эти же деньги (и больше) можно было бы выручить, введя две меры: отмену отмены налогового горба и налог на сверхприбыль банков. Он считает, что это позволило бы покрыть всю «дыру» в госбюджете, составляющую миллиард евро.

«А еще можно сократить число чиновников. Во всем мире рутину сейчас делегируют искусственному интеллекту, а Эстония по тратам госсектора на эту область идет на третьем месте с конца во всем Евросоюзе. Если довести число чиновников до уровня среднего по ЕС, можно сэкономить 300 миллионов евро», – считает депутат.

По словам Коробейника, Эстония сильно нарастила число чиновников в период своего председательства в Еврокомиссии, причем тогда это было оправдано. Однако председательство закончилось, а набранных людей не только не уволили, но и увеличили с тех пор государственный аппарат.

«Министр экономики и инфотехнологий, комментировавший в парламенте объявленный ему вотум недоверия, не предпринимает никаких шагов вообще. Он лишь сказал, что нужно смотреть на проблему комплексно и написать какой-то там длинный план. Хотя он уже почти полтора года министр. И все, что он сделал, – это разослал всем одну презентацию, на которую премьер-министр сказала, что у нее нет времени в ней разбираться. Вот так у нас “сокращают” чиновников. IBM сокращает людей, Microsoft сокращает людей, Google сокращает людей, и только одна Эстония набирает», – иронизирует центрист.

«Голосовала “за”, но с тяжелым сердцем»

По словам депутата Рийгикогу Лийзы-Ли Пакосты, она проголосовала за данный законопроект, но делала это «с тяжелым сердцем».

«Я – командный игрок. Это решение коалиции, поэтому я проголосовала “за”. Но делала это с тяжелым сердцем», – говорит Пакоста.

«Я не испытываю никакой радости от этой меры. Можно ли сказать: “Ой, посмотрите, какое замечательное решение”? Нет, конечно. Но должно же быть чувство ответственности. Когда в семье расходы выходят из-под контроля, приходится в чем-то себя ущемлять. Так же и здесь», – говорит Пакоста.

Она согласна с тем, что отмена отмены налогового горба была бы хорошим решением, но считает, что к пенсиям оно не имеет никакого отношения.

«Деньги, которые бы освободились от этой меры, были бы потрачены не на пенсии, а на амуницию. А также на другие расходы сил обороны», – говорит Пакоста.