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Лаура Сакс

21 августа 2024 в 13:20









Суд полностью оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского

Мартин Репинский. Фото: Priit Mürk/ERR/Scanpix

Сегодня Харьюский уездный суд полностью оправдал бывшего члена Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвиняли в присвоении, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом судья несколько раз подчеркнула слабые стороны законодательства.

По одному из эпизодов присвоения суд прекратил уголовное производство, поскольку деяние могло иметь признаки административного правонарушения.