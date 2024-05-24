Прокурор требует наказать Репинского лишением свободы на четыре года условно
Мартин Репинский.Фото: Andras Kralla
В Харьюском уездном суде на этой неделе завершилось рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского обвинили по трем статьям Пенитенциарного кодекса, пишет rus.err.ee.
В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Репинского виновным и наказать его лишением свободы на 4 года условно.
В обвинении речь идет как о нецелевом использовании компенсации расходов депутата Рийгикогу и мошенничестве, так и о злоупотреблении доверием в должности волостного старейшины Йыхви. Адвокат Репинского просит суд частично прекратить уголовное преследование по некоторым эпизодам, часть из эпизодов расценивать как мелкое правонарушение, а по остальным пунктам добивается оправдательного приговора.
Суд вынесет решение 21 августа.
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