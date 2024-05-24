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dv.ee

24 мая 2024 в 7:43









Прокурор требует наказать Репинского лишением свободы на четыре года условно

Мартин Репинский. Фото: Andras Kralla

В Харьюском уездном суде на этой неделе завершилось рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского обвинили по трем статьям Пенитенциарного кодекса, пишет rus.err.ee.

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Репинского виновным и наказать его лишением свободы на 4 года условно.

В обвинении речь идет как о нецелевом использовании компенсации расходов депутата Рийгикогу и мошенничестве, так и о злоупотреблении доверием в должности волостного старейшины Йыхви. Адвокат Репинского просит суд частично прекратить уголовное преследование по некоторым эпизодам, часть из эпизодов расценивать как мелкое правонарушение, а по остальным пунктам добивается оправдательного приговора.

Суд вынесет решение 21 августа.