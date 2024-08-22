«Эстония более не конкурентоспособная страна»: Обанкротился стартап, собравший миллионы от известных инвесторов

Стоимость золота бьет новые рекорды

Цена золота в этом году выросла на 22 процента и продолжает устанавливать новые рекорды. Аналитики полагают, что причина этого – неопределенность в мире.

Цена золота в этом году выросла на 22 процента и продолжает устанавливать новые рекорды. Аналитики полагают, что причина этого – неопределенность в мире.