«Эстония более не конкурентоспособная страна»: Обанкротился стартап, собравший миллионы от известных инвесторов
Глава Digital Sputnik Каур Каллас год назад надеялся, что если удастся заключить соглашения о погашении долгов, то удастся собрать и деньги, необходимые для начала производства. Однако сегодня компания подала заявление о банкротстве.Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix
Поставщик световых решений для кино- и телеиндустрии, компания Digital Sputnik, привлекшая деньги от известных инвесторов и финансовых платформ, объявила о банкротстве.
«К сожалению, бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству оборудования, - пояснил глава компании Каур Каллас, который и подал заявление о банкротстве в суд. - Здесь больше невозможно производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продавать ее на мировом рынке».
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