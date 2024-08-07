У Яака Роосааре возникли проблемы с душевным здоровьем из-за Planet42
Яак Роосааре не ожидал, что у Planet42 возникнут трудности.Фото: Liis Treimann
Известный инвестор и автор книг по инвестированию, в том числе «Учебника: как стать богатым», Яак Роосааре переживает серьезный кризис психического здоровья.
В сообществе инвесторов обсуждаются его непонятные посты в социальных сетях и неадекватное поведение на улице. Супруга Мария Роосааре подтвердила Äripäev, что здоровье Яака не выдержало высокого рабочего напряжения конца прошлой недели, и в понедельник утром его поразил внезапный серьезный недуг.
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