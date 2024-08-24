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Айвар Йыепа

24 августа 2024 в 9:45









США ввели санкции против двух эстонских компаний

Нижнетагильский завод российской металлургической компании «Евраз» также попал в обновленный санкционный список США. Фото: Reuters/Scanpix

Министерство финансов США накануне Дня независимости Украины ввело санкции против почти 400 компаний и лиц, способствующих агрессии России. Среди них присутствуют и две эстонские компании.

Новая волна санкций в основном коснулась российских предприятий в сферах горнодобывающей промышленности, металлургии и производства, а также финансовых и IT-компаний. В списке, например, дочерние компании производителей стали Evraz и никеля Nornickel, а также Магнитогорский металлургический комбинат. Российский платежный оператор Atol, крупные разработчики программного обеспечения CFT и Diasoft, производитель радаров «ПО Октябрь» и институт искусственного интеллекта при Российской академии наук также попали в санкционный список США.