Самовольная якорная стоянка находится примерно в 15 километрах от полуострова Пяриспеа. Это экономические, а не территориальные воды Эстонии. Это означает, что государство не взимает плату за брошенный якорь и не имеет права требовать от судов покинуть этот район. Термин «экономический» означает, что в такой зоне государство имеет право на определенную экономическую деятельность, например, на рыболовство или строительство ветряных парков. Однако российский теневой флот заходит и непосредственно в сами территориальные воды Эстонии. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Полина Волкова

5 июня 2024 в 6:38

Ближе, чем можно было предположить. В водах Эстонии действует теневой флот России

На глади Балтийского моря стоит на якоре нефтяной танкер Oneiroi. Недавно он перевозил российскую нефть из Приморска в Индию, затем кружил между Объединенными Арабскими Эмиратами, Шри-Ланкой и Египтом. Теперь он стоит вместе с другими танкерами недалеко от эстонского берега, ожидая очереди, чтобы снова войти в российский порт.

Вероятно, что Oneiroi, который за два года дважды сменил название, флаг, оператора и владельца, – одно из судов, принадлежащих к российскому теневому флоту. Теневой флот – это старые танкеры, которые Россия приобрела через непрозрачные компании, чтобы избежать западных санкций. Считается, что таких судов в мире несколько сотен.

Нефтяной танкер Oneiroi находится на стихийной якорной стоянке в открытом море на расстоянии 15 км от побережья Эстонии. У судна нет международно признанной страховки. Его владелец, компания Fractal Marine DMCC из Дубая, ведет судебные разбирательства с британскими властями, которые обвиняют фирму в нарушении санкций. Фото: Andras Kralla

«До февраля 2022 года теневого флота не существовало», – говорит Äripäev Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch, член Центра Дэвиса Гарвардского университета и автор рассылки «Navigating Russia». «Москва начала осознанно строить теневой флот в июне 2022 года (когда стали обсуждать ограничения цен на российскую нефть – ред.), потому что они знали, что не могут больше надеяться на то, что западные суда будут брать их нефть без вопросов», – объясняет Кеннеди.

«В Москве поняли, что они должны сами комплектовать свой флот. И они отправились на рынок подержанных танкеров. В первом квартале 2023 года они покупали почти по одному танкеру в день. Хотя эти танкеры сначала стоили 15 миллионов долларов, вскоре их цена поднялась до 40 миллионов долларов. Конечно, все это всегда происходило через посредников, – описывает он. – Каждый месяц из портов России на Балтийском море выходит около 170 судов с российской нефтью, более половины из которых принадлежат к теневому флоту».

На стихийной якорной стоянке у границы территориальных вод Эстонии иногда стоит до 30 судов, ожидающих входа в российские порты. Фото: Andras Kralla

Основными покупателями нефти с помощью теневого флота являются Индия и Китай. Чтобы скрыть происхождение нефти и продать ее по цене выше установленного предела, Россия использует опасные перегрузки с судна на судно, которые происходят, например, в Средиземном море, а также у берегов Индии, Африки или Объединенных Арабских Эмиратов.

Считается, что для стран Балтийского моря, включая Эстонию, эти старые суда, часто не имеющие необходимой страховки, представляют повышенную угрозу утечки нефти.

На Балтийском море уже случались инциденты, связанные с теневым флотом. В мае прошлого года танкер Canis Power, загруженный нефтью, потерял управление в Датском проливе и чуть не сел на мель. В этом году после того, как танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном у берегов Дании, страна инициировала на европейском уровне обсуждение того, как ограничить теневой флот. В финской прессе проблему называли «тикающей экологической бомбой».

По данным страховой компании Allianz, в мире произошло не менее 50 инцидентов, связанных с теневым флотом, включая столкновения и утечки нефти.

Эстонские чиновники к паническим оценкам не склонны, но следят за ситуацией и участвуют в международных обсуждениях. Директор департамента морских дел Министерства климата Яак Вийлипус верит, что решение ограничить сомнительные танкеры в эстонских водах должно быть тщательно обдумано: «Мы должны быть осторожны. Это шахматная игра, которую не так просто выиграть».

Что еще широко не известно – то, что некоторые танкеры теневого флота подходят очень близко к Таллинну и получают здесь услуги. Возможно, на этих судах даже работают жители Эстонии. Однако отказ от обслуживания этих судов может быть как бессмысленным, так и опасным.

Военно-морские силы (которые отвечают за патрулирование Балтийского моря) общаются с членами экипажа судов, находящихся в международных водах и экономической зоне, только по необходимости, например, если обнаруживается, что какое-то судно связано с морским загрязнением. Также с судном устанавливают связь, если оно входит в территориальные воды Эстонии без согласования с военно-морскими силами или запрашивает возможность укрыться от шторма во внутренних водах. Фото: Andras Kralla

Очередь, чтобы забрать нефть

В маленьком яхтенном порту Вийнисту время словно застыло. Такой штиль случается редко. Древние валуны отражаются в воде как в зеркале. Редкие туристы смотрят на море с деревянного причала. Горизонт неразличим: вода сливается с небом.