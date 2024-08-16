    НАКО: Россия получает электронику через страны Балтии

    Недавнее исследование показало, что ракеты и дроны, которые Россия использует для атак на Украину, содержат компоненты из более чем 20 стран, включая Китай, Германию, Японию, Нидерланды, Швейцарию, Тайвань, США, Канаду и Иран. Поставляться эти компоненты могут через страны Балтии. Фото: Shutterstock

    Через страны Балтии Россия получает электронные компоненты, которые потом попадают к компаниям, занимающимся производством оружия. К такому выводу пришла украинская общественная организация НАКО, которая анализирует состав сбитого и захваченного в Украине российского оружия.

    С начала полномасштабного российского вторжения не прошло ни дня без атак на украинские города и поселки. Несмотря на санкции, введенные Европой, США и другими странами, Россия все еще умудряется получать сырье для своего оружия, пишет латвийское издание LSM.

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