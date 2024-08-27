    Продажа софта обанкротившейся Eurora снова провалилась

    Кредиторы обанкротившейся компании Eurora ожидают, удастся ли продать программное обеспечение компании и будут ли одобрены их требования.Фото: Andras Kralla

    Продажа программного обеспечения обанкротившегося стартапа Eurora Solutions не состоялась даже после того, как цена несколько раз была снижена до 21,87 миллиона евро.

    Аукцион по продаже софта компании Eurora Solutions, которая занималась разработкой налоговых и таможенных технологий, стартовал в феврале при начальной цене в 30 миллионов евро, с тех пор она снижалась дважды.

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