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Кристель Хярма

27 августа 2024 в 5:23









Продажа софта обанкротившейся Eurora снова провалилась

Кредиторы обанкротившейся компании Eurora ожидают, удастся ли продать программное обеспечение компании и будут ли одобрены их требования. Фото: Andras Kralla

Продажа программного обеспечения обанкротившегося стартапа Eurora Solutions не состоялась даже после того, как цена несколько раз была снижена до 21,87 миллиона евро.

Аукцион по продаже софта компании Eurora Solutions, которая занималась разработкой налоговых и таможенных технологий, стартовал в феврале при начальной цене в 30 миллионов евро, с тех пор она снижалась дважды.