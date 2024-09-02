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dv.ee

2 сентября 2024 в 6:33









Nordica до сих пор не представила отчет за финансовый год

Консолидированный чистый убыток Nordica в первом полугодии 2024 года составил 8 млн 246 тысяч евро. Фото: Olga Visavi

Эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group, действующая под брендом Nordica, не представила в Коммерческий регистр в установленный срок, то есть к 30 июня, финансовые результаты за прошлый год.

Компания обещала представить их в течение августа, однако, по состоянию на 2 сентября, в Коммерческом регистре по-прежнему отмечено, что отчет не представлен, передает rus.err.ee.

Руководитель отдела устойчивого развития Nordica Натали Дуббельман сказала ERR в начале августа, что Nordic Aviation Group с сожалением подтверждает, что представление финансового отчета за 2023 год задерживается. Она отметила, что они с аудиторами работают над доработкой окончательной версии отчета, который будет представлен не позднее августа.

Консолидированный чистый убыток Nordica в первом полугодии 2024 года составил 8 млн 246 тысяч евро.

В настоящее время Nordica предпринимает шаги, чтобы достичь поставленной в апреле цели – стабилизировать деятельность компании и выйти на приватизацию.