    Убытки Nordica за первое полугодие превысили прошлогодние

    Фото: Postimees/Scanpix, Erik Prozes

    Хотя убытки национальной авиакомпании за второй квартал были меньше, чем в первые три месяца года, результаты Nordica за полугодие всё же хуже, чем в прошлом году. Если за первые шесть месяцев 2023 года убытки составили 7,6 миллиона евро, то в этом году они достигли 8,2 миллиона евро.

    В первом полугодии 2024 года доходы Nordic Aviation Group сократились на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, главным образом из-за снижения объёмов авиаперевозок, пишет в обзоре отчетности госпредприятия Ärileht. Операционные расходы также сократились, но это не компенсировало общий убыток.
    Во втором квартале доходы сократились на 15,4%, операционные расходы уменьшились на 22%. "Это результат улучшенной регулярности полётов и управления затратами, что подтверждает правильность реструктуризации", - говорится в отчёте.
    Цель Nordica на 2024 год - улучшить и стабилизировать полетную деятельность и финансовое положение компании, а также внедрить меры по увеличению доходов и сокращению расходов.
    Регулярность выполнения рейсов улучшилась и превысила 99%, но убытки продолжают расти. За первые шесть месяцев 2024 года консолидированные убытки достигли 8,2 миллиона евро, что больше, чем в прошлом году. Однако во втором квартале убытки сократились до 1,99 миллиона евро.
    Риск трудовых споров
    Несмотря на положительные прогнозы для европейской авиации, Nordica отмечает необходимость учитывать проблемы с цепочками поставок, высокие процентные ставки и риск трудовых споров, которые могут ограничить дальнейший рост прибыльности.
    На 30 июня 2024 года активы Nordic Aviation Group составляли 63,2 миллиона евро, что на 13 миллионов меньше, чем в прошлом году. Собственный капитал снизился до 4,8 миллиона евро, против 23,7 миллиона в прошлом году. В авиапарке компании числятся 19 самолётов. Процесс приватизации концерна продолжается.

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