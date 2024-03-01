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1 марта 2024 в 8:58









Эксперты: после продажи Nordica может прекратить свою деятельность

Фото: DylanMorrisonPhotography

Эксперты не исключают, что авиакомпания Nordica может прекратить деятельность после продажи, пишет rus.err.ee.

По мнению эксперта в области авиации Свена Кукемелька, идеальным разрешением ситуации стала бы продажа Nordica при условии сохранения главного офиса в эстонской столице: «Nordica чуть-чуть помогает нашим полетам в Таллинне, потому что они летают для SAS 6 раз в день на линии Таллинн-Стокгольм. В этом плане, если здесь есть хороший оператор, тогда у нас есть возможность открывать новые авиалинии».

По мнению Кукемелька, государству также следовало бы сделать выбор в пользу покупателя, который не закроет предприятие. Закрытие Nordica было бы выгодно конкурентам, например, компании CityJet, объясняет Кукемельк.

«Мы имеем дело с государственным предприятием, так что мы, конечно, должны будем следить за тем, какое прошлое было у покупателя. Но цели деятельности или то, что покупатель хочет делать с предприятием в будущем, не прописаны. Мы не диктуем, каким должен быть сценарий развития событий. На выбор покупателя это не влияет», – сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандер Сальму.