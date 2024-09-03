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  • 03.09.24, 13:14

Обзор рынка недвижимости: цены вновь начали расти?

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, в прошлом месяце активность на таллиннском рынке квартир ощутимо возросла, было заключено 718 сделок и средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 3076 евро.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
«Два очень неплохих месяца подряд. Такой летней пассивности, как в прежние годы, не было, вместо этого мы наблюдали хороший рост и в июле, и в августе», – прокомментировал Вахтер, добавив, что всего в Таллинне состоялось 913 сделок с недвижимостью, то есть, в среднем заключалось около 43 сделок каждый рабочий день.
«В первую очередь о здоровье рынка говорит количество заключённых сделок, а не средняя цена, которая иногда может увеличиться под влиянием нескольких отдельных сделок», — подчеркнул Вахтер.
Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила 3078 евро, что примерно на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«На самом деле, разница между показателями прошлого года и нынешнего даже больше, потому что год назад на статистику средних цен позитивно влияли соглашения, подписанные в конце пикового периода», – пояснил Вахтер, добавив, что в августе медианная цена выросла до 2927 евро за квадратный метр, что более чем на 6% выше по сравнению с июльским показателем 2751 евро.
«Так называемый накопившийся спрос, о котором много говорилось весной, теперь реализуется в сделках, и это даёт надежду, что рынок квартир и осенью продолжит оставаться оживлённым. Рост активности рынка недвижимости сейчас подтверждается маклерами, оценщиками, банками и нотариусами».
Самая дорогая проданная в августе в Таллинне квартира стоила 986 100 евро. Кроме того, в августе в Таллинне также был продан 21 предназначенный под жилую застройку земельный участок с постройками, а общая сумма сделок с недвижимостью достигла 156 миллионов евро, что на 9% больше, чем в июле и на 27% больше, чем в августе 2023 года.

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