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dv.ee

29 августа 2024 в 6:49









Продажи новостроек стремительно падают, начнут ли снижаться цены?

Стоит ли покупателям рассчитывать на скидку? Фото: Shutterstock

На рынке уже давно нет ажиотажа на новую недвижимость, но, несмотря на это, застройщики, похоже, пока не спешат продавать. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане прогнозирует, что будет с ценами на новостройки.

Согласно статистике, продажи новых квартир значительно снизились: если на пике в Таллинне ежемесячно продавалось 300-400 новых квартир, то в июле этого года в продажу поступило 77 новых квартир. «Застройщики не очень активно начинают новые проекты, а цена денег за это время значительно выросла, в результате количество сделок уменьшилось», – сказал Ребане.

Он пояснил, что цена за квадратный метр также удлинила цикл продаж новых квартир. Если два года назад средняя цена в Таллинне составляла 3500 евро за квадратный метр, то сегодня она выросла до 4200 евро. По мнению Ребане, это свидетельствует о том, что основное внимание уделяется строительству эксклюзивной недвижимости, которую могут позволить себе более состоятельные клиенты. В результате на таллиннском рынке недвижимости преобладают более привлекательные районы, за исключением Хааберсти, где строятся более доступные квартиры.

По словам эксперта, застройщики не думают о снижении цен – они используют приемы, позволяющие берущим жилищный кредит сэкономить на расходах, например, предлагают бесплатно кладовую, парковочное место или кухонную мебель. Однако есть и такие, где для скидок нет ни места, ни причин: «В какой-то момент каждая квартира найдет своего владельца, даже если цикл продаж будет более длительным».

Он отметил, что, несмотря на то, что многие девелоперы начинают строить за чертой города, отличные участки еще есть и в «спальных» районах. «Центр города – наиболее привлекательный район для застройщиков, но хороших участков там мало. Поскольку цена участка составляет в среднем 10% от общей стоимости строительства, итоговая сумма не так уж сильно зависит от местоположения», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

Хотя покупателям предлагаются неденежные бонусы за новые объекты, это не означает, что покупатель не может договориться с продавцом о цене. Однако, по мнению Ребане, не стоит надеяться на очень большую скидку, поскольку последствия инфляции докатились и до строительного рынка.

В целом ситуация выглядит многообещающе: рынок недвижимости начинает оживать после периода стагнации, и в ближайшем будущем ожидается появление новых объектов как в центре города, так и за его пределами. Однако Ребане не прогнозирует влияния на цены продаж, поскольку конкуренция усиливается, и средняя цена не упадет. Однако выбор у покупателя жилья расширится.