Назад 04.09.24, 12:34 Атонен: единственный способ спасти экономику – урезать социалку, в том числе пенсии По мнению предпринимателя и бывшего министра экономики Меэлиса Атонена, единственный выход спасти экономику – это сократить социальные расходы.

Предприниматель и бывший министр экономики Меэлис Атонен. Foto: Andres Haabu

В передаче «Интервью недели» на ETV+ Атонен прокомментировал идеи о повышении налогов: «Новые налоги или повышение старых налогов никогда не помогало экономике. Это подтвердит любой профессор экономики. Смысл в том, что политики 15 лет играли в игру, кто больше потратит, кто больше пообещает. У них было ощущение, что деньги бесконечны. А теперь они поняли, что денег на все не хватает».

По мнению предпринимателя, дополнительный налог на зарплаты или налог на прибыль предприятий в краткосрочной перспективе, возможно, поможет дефицитному бюджету, но в долгосрочной перспективе это отпугнет инвесторов, а значит, не будет притока денег в страну.

Единственный выход из сложившейся ситуации Атонен видит в сокращении социальных расходов: например, пересмотре системы индексации пенсий, отказе от разовых прибавок к пенсии, уменьшении различных пособий.

«Надо пересматривать всю социальную сферу. В других областях жизни государства просто нечего сокращать. К сожалению, за "добрые дела" политиков приходится расплачиваться обычным людям», – считает Атонен.

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