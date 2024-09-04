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  • 04.09.24, 12:34

Атонен: единственный способ спасти экономику – урезать социалку, в том числе пенсии

По мнению предпринимателя и бывшего министра экономики Меэлиса Атонена, единственный выход спасти экономику – это сократить социальные расходы.
Предприниматель и бывший министр экономики Меэлис Атонен.
  • Предприниматель и бывший министр экономики Меэлис Атонен. Foto: Andres Haabu
В передаче «Интервью недели» на ETV+ Атонен прокомментировал идеи о повышении налогов: «Новые налоги или повышение старых налогов никогда не помогало экономике. Это подтвердит любой профессор экономики. Смысл в том, что политики 15 лет играли в игру, кто больше потратит, кто больше пообещает. У них было ощущение, что деньги бесконечны. А теперь они поняли, что денег на все не хватает».
По мнению предпринимателя, дополнительный налог на зарплаты или налог на прибыль предприятий в краткосрочной перспективе, возможно, поможет дефицитному бюджету, но в долгосрочной перспективе это отпугнет инвесторов, а значит, не будет притока денег в страну.
Единственный выход из сложившейся ситуации Атонен видит в сокращении социальных расходов: например, пересмотре системы индексации пенсий, отказе от разовых прибавок к пенсии, уменьшении различных пособий.
«Надо пересматривать всю социальную сферу. В других областях жизни государства просто нечего сокращать. К сожалению, за "добрые дела" политиков приходится расплачиваться обычным людям», – считает Атонен.

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