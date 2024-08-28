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28 августа 2024 в 12:10









Арто Аас: работодатели ожидают сокращений в госсекторе, а не новых налогов

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас. Фото: Raul Mee

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас прокомментировал опубликованный вчера экономический прогноз Министерства финансов, отмечая, что особых причин для оптимизма нет, передает Ärileht.

«Хотя опубликованные вчера прогнозы сулят экономике свет в конце туннеля, для чрезмерного оптимизма оснований нет», – сказал Аас, добавив, что доверие подорвано и тем, что уже третий год продолжающегося экономического спада люди неоднократно слышат фразу «рост начнется в следующем квартале». Однако этого так до сих пор и не произошло, и спад продолжается.

По мнению Ааса, восстановление, скорее всего, будет неравномерным по отраслям и произойдет медленнее, чем ожидалось. Он считает, что состояние экономики по-прежнему остается очень хрупким.

Центральный союз работодателей придерживается позиции, что планируемое правительством повышение налогов и дополнительная налоговая нагрузка увеличат инфляцию, снизят экономический рост и уменьшат покупательную способность и уверенность потребителей, что значительно повлияет на торговлю и другие сектора, зависящие от внутреннего рынка: «Особенно плохой идеей является введение авансового налога на прибыль компаний, который нанесет ущерб налоговой системе Эстонии, то есть нашему конкурентному преимуществу».

Оптимизм предпринимателей в отношении внешних рынков также невелик, поскольку важнейшие экспортные рынки находятся в нестабильном положении — например, главные партнеры Эстонии, Швеция и Финляндия, а также крупнейшая экономика Европы, Германия, восстанавливаются медленно.

Ожидания к государству

По словам Ааса, вызовом для местных экспортных компаний остается конкуренция на внешних рынках – делать это все сложнее из-за быстрорастущих расходов. Аас подчеркнул, что в стране с открытой экономикой экспорт является единственным источником притока денег, и поэтому он критически важен.

Предприниматели продолжают ожидать от государства действий и шагов, направленных на повышение конкурентоспособности экономической среды, чтобы эстонская экономика вышла на новый уровень — как способствовать развитию продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, как завоевывать новые экспортные рынки и привлекать таланты и инвестиции.

«Не нужно придумывать ответы на эти вопросы, потому что предприниматели неоднократно предлагали свои идеи», — сказал Аас. Этой весной Центральный союз работодателей Эстонии вместе с отраслевыми ассоциациями представил экономический план «Амбиция — это выбор», в котором содержится множество предложений как для предпринимателей, так и для государства по развитию экономики. Аас считает, что если экономика будет расти и развиваться, то налоговые поступления в государственный бюджет также увеличатся.

«Поскольку государство долго жило за пределами своих возможностей, работодатели ожидают решительного сокращения расходов в государственном секторе, а не новых налогов. В противном случае мы получим более низкий экономический рост и более высокие налоги, но общество от этого богаче не станет», – заключил он.