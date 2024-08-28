    Арто Аас: работодатели ожидают сокращений в госсекторе, а не новых налогов

    Глава Центрального союза работодателей Арто Аас.Фото: Raul Mee

    Глава Центрального союза работодателей Арто Аас прокомментировал опубликованный вчера экономический прогноз Министерства финансов, отмечая, что особых причин для оптимизма нет, передает Ärileht.

    «Хотя опубликованные вчера прогнозы сулят экономике свет в конце туннеля, для чрезмерного оптимизма оснований нет», – сказал Аас, добавив, что доверие подорвано и тем, что уже третий год продолжающегося экономического спада люди неоднократно слышат фразу «рост начнется в следующем квартале». Однако этого так до сих пор и не произошло, и спад продолжается.
    По мнению Ааса, восстановление, скорее всего, будет неравномерным по отраслям и произойдет медленнее, чем ожидалось. Он считает, что состояние экономики по-прежнему остается очень хрупким.
    Центральный союз работодателей придерживается позиции, что планируемое правительством повышение налогов и дополнительная налоговая нагрузка увеличат инфляцию, снизят экономический рост и уменьшат покупательную способность и уверенность потребителей, что значительно повлияет на торговлю и другие сектора, зависящие от внутреннего рынка: «Особенно плохой идеей является введение авансового налога на прибыль компаний, который нанесет ущерб налоговой системе Эстонии, то есть нашему конкурентному преимуществу».
    Оптимизм предпринимателей в отношении внешних рынков также невелик, поскольку важнейшие экспортные рынки находятся в нестабильном положении — например, главные партнеры Эстонии, Швеция и Финляндия, а также крупнейшая экономика Европы, Германия, восстанавливаются медленно.
    Ожидания к государству
    По словам Ааса, вызовом для местных экспортных компаний остается конкуренция на внешних рынках – делать это все сложнее из-за быстрорастущих расходов. Аас подчеркнул, что в стране с открытой экономикой экспорт является единственным источником притока денег, и поэтому он критически важен.
    Предприниматели продолжают ожидать от государства действий и шагов, направленных на повышение конкурентоспособности экономической среды, чтобы эстонская экономика вышла на новый уровень — как способствовать развитию продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, как завоевывать новые экспортные рынки и привлекать таланты и инвестиции.
    «Не нужно придумывать ответы на эти вопросы, потому что предприниматели неоднократно предлагали свои идеи», — сказал Аас. Этой весной Центральный союз работодателей Эстонии вместе с отраслевыми ассоциациями представил экономический план «Амбиция — это выбор», в котором содержится множество предложений как для предпринимателей, так и для государства по развитию экономики. Аас считает, что если экономика будет расти и развиваться, то налоговые поступления в государственный бюджет также увеличатся.
    «Поскольку государство долго жило за пределами своих возможностей, работодатели ожидают решительного сокращения расходов в государственном секторе, а не новых налогов. В противном случае мы получим более низкий экономический рост и более высокие налоги, но общество от этого богаче не станет», – заключил он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Наконец-то: государство стимулирует инвестиции вместо сбережений Юрген Лиги отказался от участия в подписке
Арто Аас: работодатели ожидают сокращений в госсекторе, а не новых налогов
«2030 год: тебя казнят за то, что ты лайкнул мем»
Эпицентр
Предприниматель жалуется на банки: «Мы стали заложниками принципа - знай своего клиента»
После скандалов, связанных с отмыванием денег, эстонские банки стали особенно тщательно проверять своих клиентов. Некоторым они просто отказываются открыть расчетный счет. Своим печальным опытом поделился с ДВ предприниматель, владелец нескольких компаний, занимающихся трансграничной торговлей, Андрей Неверов.
После скандалов, связанных с отмыванием денег, эстонские банки стали особенно тщательно проверять своих клиентов. Некоторым они просто отказываются открыть расчетный счет. Своим печальным опытом поделился с ДВ предприниматель, владелец нескольких компаний, занимающихся трансграничной торговлей, Андрей Неверов.
Все большие материалы
Инвестор
Inbank привлек 10 миллионов евро капитала
Финансовое предприятие Inbank привлекло 10,14 млн евро через новый выпуск акций.
Финансовое предприятие Inbank привлекло 10,14 млн евро через новый выпуск акций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон-чиновник?! Совсем уже?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Центристы на пути к «народному консерватизму»
Оказавшись в последние недели в орбите всеобщего внимания, Центристская партия наглядно подтвердила, что никуда она с политической сцены страны не делась и не денется. Хотя будущее ее не столько туманное, сколько идейно и политически неопределенное.
Оказавшись в последние недели в орбите всеобщего внимания, Центристская партия наглядно подтвердила, что никуда она с политической сцены страны не делась и не денется. Хотя будущее ее не столько туманное, сколько идейно и политически неопределенное.
Все мнения
Интервью
Журналист, расследовавший отмывание денег в Swedbank: банки виновны в войне Путина
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект