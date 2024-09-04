Назад 04.09.24, 14:05 Убытки Nordica достигли 19 млн евро Эстонская государственная авиакомпания Nordica завершила 2023 год с убытком в размере 19 миллионов евро, следует из неаудированных финансовых результатов, передает Ärileht.

В компании Nordica утверждают, что убытки были запланированы. Foto: Anton Volynets

В 2023 году консолидированный чистый убыток Nordic Aviation Group составил 19,1 миллиона евро, тогда как 2022 год компания закончила с прибылью в 1,5 миллиона евро.

Доходы компании в 2023 году увеличились на 18,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув 107,3 миллиона евро. В Nordica связывают это с появлением нового направления бизнеса. В то же время операционные расходы выросли на 44,7%, или на 40 миллионов евро, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Несмотря на более низкие, чем ожидалось, доходы в 2023 году, ликвидность компании была стабилизирована, говорится в отчете.

Проблемы с персоналом и дефицит запчастей

По данным компании, снижение доходов было вызвано задержками с получением арендованных самолетов и операционными трудностями. Негативное влияние оказал также рост операционных расходов, обусловленный множеством факторов, включая инфляционное давление, единовременные затраты на запуск проектов для новых клиентов, а также нехватку пилотов и бортпроводников. Время на техобслуживание самолетов также оказалось дольше запланированного.

«Эта ситуация отражает более широкие проблемы на рынке авиаперевозок: подобно большинству международных авиаперевозчиков, Nordica ежедневно сталкивается с вызовами, связанными с нехваткой рабочей силы и запчастей», – отмечается в отчете.

В 2023 году произошло несколько событий, которые негативно сказались на финансовых результатах концерна, в том числе инцидент с двигателем одного самолета A320, что привело к ремонтным затратам около 2,2 миллиона евро и потере доходов, поскольку самолет долгое время был непригоден для полетов. Кроме того, возникли внешние повреждения нескольких самолетов типа ATR.

Концерн предпринял решительные шаги для улучшения операционной и финансовой эффективности. В частности, Nordica запустила стратегический анализ бизнес-модели совместно с международной консалтинговой авиакомпанией, чтобы наметить устойчивую стратегию развития.

«Убытки в 2023 году были запланированы для упорядочения операций и создания основы для эффективного функционирования бизнеса. По состоянию на конец 2023 года все самолеты укомплектованы и готовы обслуживать клиентов в соответствии с контрактами», – говорится в отчете.

Nordic Aviation Group AS полностью принадлежит Эстонской Республике. В концерн входит головная компания Nordic Aviation Group AS, а также дочерние предприятия Regional Jet OÜ и Nordic Aviation Advisory OÜ.

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