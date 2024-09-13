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  • 13.09.24, 10:51

Аламяэ: моя деятельность в «Ээсти 200» отрицательно сказалась на бизнесе

Один из учредителей и крупных спонсоров партии «Ээсти 200», владелец предприятия Nortal Прийт Аламяэ заявил, что слухи, появившиеся вокруг него в связи с партией, подорвали его репутацию в глазах международных партнеров, пишет rus.err.ee.
По словам Прийта Аламяэ, ситуация в Эстонии шизофреническая.
  • По словам Прийта Аламяэ, ситуация в Эстонии шизофреническая. Foto: Andras Kralla
Напомним, вчера стало известно, что один из основателей партии «Ээсти 200» и владелец IT-компании Nortal Прийт Аламяэ объявил о своем уходе из партии. Он пояснил, что не может участвовать в работе партии как предприниматель, внося свои идеи, без того чтобы вокруг этого не возникали теории заговора.
«Одной из самых растиражированных теорий заговора было то, что Аламяэ выступает за некие мистические госзакупки, связанные с персонализированным государством, и что ради этих целей он десять лет назад опубликовал какую-то статью, а шесть лет назад учредил партию, это был такой долгий проект», – описал суть теории заговора Аламяэ в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
Аламяэ пояснил, что его предприятие ведет бизнес с публичным сектором Англии, Германии, Канады и Финляндии, и когда в СМИ появляются публикации такого рода, то все, кто наводит справки о потенциальном партнере, натыкаются в Google на соответствующую статью.
«Они читают статью и начинают сомневаться. В такой ситуации это просто начинает вредить, – пояснил Аламяэ причины своего решения выйти из партии. – Поэтому я принял это трудное и неприятное решение. Моя деятельность в «Ээсти 200» очень негативно сказалась на моем финансовом положении, а не наоборот. Я говорю не о поддержке партии, а о времени, которое было потрачено на то, чтобы сформулировать, для чего нужна партия, на помощь в написании первых программ, на все это. Это время, которое можно было бы потратить на бизнес».
По словам Аламяэ, ситуация в Эстонии шизофреническая: «С одной стороны, говорят о том, что нам нужны свежие лица в политике, эксперты, люди, которые добились чего-то в других странах. Но как только эти люди действительно начинают проявлять активность, из них в большинстве случаев сразу делают решето».

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