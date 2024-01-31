    Nortal выпустил облигации на 50 млн евро

    Генеральный директор Nortal Прийт Аламяэ.Фото: Andras Kralla

    Компании-разработчику программного обеспечения Nortal потребовались дополнительные деньги для расширения на целевых рынках – процентная ставка по пятилетним гарантированным облигациям составила 3,15%.

    По оценкам Nortal, 50 миллионов евро понадобятся для расширения в Америке, Великобритании и немецкоязычных странах, а также для погашения предыдущих облигаций.

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