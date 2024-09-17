Назад 17.09.24, 13:39 Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас сообщила, что в правительстве достигнута договоренность о переходе с 2028 года на выплаты социальных пособий в зависимости от потребностей населения.

Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям Foto: Äripäev/Scanpix

О решении правительства говорится в сообщении, распространенном партией. «Эффективное государство устойчиво и долговечно, менее обременительно для налогоплательщиков и предпринимателей. Раздавать субсидии всем подряд не под силу государству и его налогоплательщикам. В этом и нет особой необходимости. Государственные финансы находятся в сложной ситуации, и мы тем более должны критически оценить, какая часть общества действительно нуждается в социальной поддержке, – заявила Кристина Каллас. – На данный момент мы вынуждены это сделать – сократить финансирование профильного образования, но переход к субсидиям по потребностям даст возможность направить эти деньги на профильное образование или другие услуги, ориентированные на детей и семьи. Поэтому вместо того, чтобы раздавать деньги, мы могли бы инвестировать в лучшее будущее детей и семей».

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь