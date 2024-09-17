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  • 17.09.24, 13:39

Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям

Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас сообщила, что в правительстве достигнута договоренность о переходе с 2028 года на выплаты социальных пособий в зависимости от потребностей населения.
Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям
  • Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям Foto: Äripäev/Scanpix
О решении правительства говорится в сообщении, распространенном партией. «Эффективное государство устойчиво и долговечно, менее обременительно для налогоплательщиков и предпринимателей. Раздавать субсидии всем подряд не под силу государству и его налогоплательщикам. В этом и нет особой необходимости. Государственные финансы находятся в сложной ситуации, и мы тем более должны критически оценить, какая часть общества действительно нуждается в социальной поддержке, – заявила Кристина Каллас. – На данный момент мы вынуждены это сделать – сократить финансирование профильного образования, но переход к субсидиям по потребностям даст возможность направить эти деньги на профильное образование или другие услуги, ориентированные на детей и семьи. Поэтому вместо того, чтобы раздавать деньги, мы могли бы инвестировать в лучшее будущее детей и семей».

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