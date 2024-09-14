Назад 14.09.24, 08:00 Алексей Шишкин: цена «праздника непослушания» растет. Депутатам пора повзрослеть В эстонской политике – праздник непослушания. Взрослые ушли со сцены, и детишки резвятся, играя в парламент, вбрасывающий безответственные заявления и поспешные законопроекты. Такое впечатление у меня, недавно приехавшего в Эстонию иностранца, возникает при взгляде на события в зале заседаний Рийгикогу.

«Последовательность и ответственность, неужели это такие высокие требования к политикам?» – задается вопросом журналист ДВ Алексей Шишкин. Foto: Andras Kralla

Мне кажется, главное отличие взрослого от ребенка – способность сначала принимать решения, говорить о своих идеях вслух, а потом нести ответственность за слова и действия. Увы, эта взрослость внезапно оказалась в эстонской политике в дефиците.

Меня совсем не удивляет, что Сийм Каллас, ветеран-реформист, решил оставить парламентский пост. Как ни относись к Калласу-старшему, в политике он был фигурой масштабной, достойной наряду, скажем, с его оппонентом и соратником по восстановлению независимости Эдгаром Сависааром, войти в учебники истории. Но возраст и состояние здоровья, да и настоятельные требования младших поколений «дать порулить» уже мешали исполнять роль вожака. А парламентские игры в поддавки, с вариациями «обструкция» или «привязка голосования к доверию правительству» едва ли могли уже опытного Калласа всерьез заинтересовать. Дочь наконец съехала в Брюссель и больше не нуждается в отцовской поддержке, и уверен, у Сийма найдется теперь множество куда более интересных занятий, чем просиживать стул в комнате с синими стенами.

Кстати, про зал заседаний. Еще одним аргументом в пользу того, что парламентская жизнь сделалась на редкость инфантильной, стало пленарное заседание Рийгикогу 12 сентября. Ни одного пункта в повестке дня заседания не было, встреча парламентариев продлилась две минуты. Присутствовали 45 депутатов из 101.

Не могу не думать о том, какой карбоновый след оставили автомобили, доставившие 45 депутатов, а также нужных для работы парламента секретарей, помощников и охранников в замок на холме. Хочется верить, что большинство из участников двухминутного мероприятия пришли пешком или приехали на велосипеде, но верится в такую ответственность, несомненно ложащуюся в русло «зеленого перехода», с трудом. В моем мире, где булочка с кофе вписывается в месячный финансовый план, позволить себе символические и бессмысленные съезды может позволить только на редкость успешная или вовсе не думающая о цене каждого шага страна. Хочется верить, что Эстония первая, а не вторая.

Когда я рассуждаю о детской безответственности политиков, я, конечно, имею в виду прежде всего правящую коалицию. Пестрота и непоследовательность налоговых планов, навязшая в зубах двусмысленность по вопросу восточной границы (не закрываем, но и эстонским перевозчикам работать не даем), топорная неловкость образовательных реформ (опоздавших на полтора десятилетия, и теперь реализуемых в том варианте, который максимально дискредитирует саму, несомненно благую в моем представлении, идею общей эстоноязычной школы), нерешительность в бюджетных сокращениях, неспособность доносить до населения смысл собственных начинаний...

Может быть, хотя бы оппозиция в парламенте ведет себя взрослее, чем правящая коалиция? Начнем с национал-консерваторов, они как раз любят порассуждать о родительстве, многодетности, да и вообще отличительной особенностью программы EKRE всегда были выдающиеся навыки работы в семейном коллективе. Увы, самые громкие законопроекты этой партии преимущественно направлены на привычное разжигание культурных войн, вроде идеи о запрете участия в муниципальных выборах кандидатов с уровнем эстонского языка, отличным от носителя, защиту университетов от засилья английского или коврового сноса монументов советской эпохи. На удивление актуальная программа в момент, когда экономика падает третий год подряд.

Кажется, говорить на языке денег пробуют центристы. Партия Михаила Кылварта внесла на днях законопроект о налоге с прибыли банков. Согласно ему, ставка налога составит 50% от годовой прибыли финансистов и будет действовать с 2025 по 2027 год. Прелесть инициативы в том, что даже ее авторам, скорее всего, очевидна ее совершенная «непроходимость». Более того, я убежден, что находясь во власти, партия четырехлистного клевера никогда бы не осмелилась выступить с подобной идеей – не дай бог в парламенте проголосуют «за». И сами центристы, и их оппоненты, и читатели СМИ, обладающие хотя бы минимальной финансовой грамотностью, понимают, что воплотить эту идею нереально. Это законопроект из серии «все отобрать и поделить», – и порадует он в основном шариковых, которые только и успеют заметить, что «центристы укусили жадных банкиров», прежде чем безответственная инициатива растворится в медиашуме.

Всерьез обсуждать идею можно разве что в контексте теорий заговора. Скажем, наша редакция для смеха сочинила такую: Лаури Лаатс и прочие депутаты съездили в Пекин за счет принимающей стороны, и теперь центристские участники делегации «чистят поляну» для китайских банков в Эстонии – выдавливая уже существующих участников финансового рынка прочь из их таллиннских небоскребов. Абсурд? Конечно, абсурд.

Но не больший, чем сперва признавать государственную субъектность Тайваня, давая «добро» на открытие его представительства в Эстонии, говорить с напряженным лицом о китайской угрозе, а после – принимать приглашения в двухнедельный вояж по Поднебесной за счет хозяев, пускай это даже и лежит вполне в русле дипломатического протокола. И тут речь идет не только, а может быть, и не столько о центристах.

Последовательность и ответственность, неужели это такие высокие требования к политикам? Если партии будут хотя бы уверенно держаться собственной идеологии, это будет уже большим подарком избирателям, встревоженным и утомленным скорбным безвременьем в экономике и политической жизни.

Нельзя сказать, что спрос публики на «фигуру взрослого» остался незамеченным. Эту роль явно пробует играть лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу, который жестко критикует меры правительства и активно намекает на существование у себя в кармане альтернативного бюджетного плана. Вот только отсутствие артикулированных идей заставляет думать, что план этот может быть сродни не описанным публично планам Дональда Трампа по «завершению войны в Украине в один день». Когда потенциальный вице-президент от республиканцев Джей Ди Вэнс наконец проговорился о вероятной сути – оказалось, что план заключался в заморозке войны по линии фронта и отказу на вступление Украины в НАТО. Я рад буду ошибиться, если у Рейнсалу есть что-то похитрее.

Но и он, явно не имея шансов на консолидацию парламентского большинства в теперешнем составе Рийгикогу, едва ли сможет не соблазниться короной «самого желанного кандидата на пост премьера» и рискнет опубликовать жесткий и честный экономический план, снижающий шансы на триумфальное избрание, но целительный для экономики. А он прост – «резать государственные расходы везде».

Это был бы взрослый, пусть и болезненный подход. Признаюсь в этом, как житель Эстонии, который с немалой вероятностью пострадал бы от радикальных бюджетных сокращений.

Кстати, еще одним симптомом «спроса на взрослость» стала реакция публики на назначение министром финансов Юргена Лиги. Хоть он и известен как жесткий и бескомпромиссный финансист, не дающий порой денег даже на благие дела, многие тогда вздохнули с облегчением. Ведь, если такой человек пришел в правительство, может быть Кристен Михал и правда готов вести себя как лидер, а не просто как политик-популист в кресле начальника парламентского большинства? Пока еще есть шанс доказать, что затеплившиеся тогда надежды не были напрасными.

Но с каждым днем, в котором политики воздерживаются от трудных, но важных решений, цена «праздника непослушания» для нас всех растет.

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