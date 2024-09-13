Деловые ведомости
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  • 13.09.24, 16:46

Делов-то: экономика вот-вот начнет расти, любой вариант новых налогов – катастрофа, кто лучше: Харрис или Трамп?

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили, почему подписка на государственные облигации была превышена аж в четыре раза, почему ЕЦБ тормозит и не спешит сильно снижать процентную ставку, почему правительство так долго мучается с тем, какой новый налог ему ввести, и кто победит на выборах США: Камала Харрис или Дональд Трамп.
Делов-то: экономика вот-вот начнет расти, любой вариант новых налогов – катастрофа, кто лучше: Харрис или Трамп?
  • Делов-то: экономика вот-вот начнет расти, любой вариант новых налогов – катастрофа, кто лучше: Харрис или Трамп?
Приводит ли нытье к инфляции? Подробный разбор высказывания Юргена Лиги.
В чем причина такого успеха эмиссии государственных облигаций Эстонии? Почему это хорошая бумага для тех, кто недисциплинирован? И что означает засилье институциональных инвесторов среди тех, кто подписался?
Правительство мечется и не может определиться, какие новые налоги ввести. Откуда такие сложности? И почему практически любой вариант – катастрофа в том или ином виде?
Социал-демократы хотят поднять минимальную зарплату, нарушив добрые традиции. Стоит ли оно того? Правильно ли делать это именно сейчас?
В чем секрет Камалы Харрис, одолевшей на дебатах самого Дональда Трампа? Какие сейчас предвыборные расклады? И есть ли у Трампа хоть какие-то шансы?
Прийт Аламяэ ушел из Eesti 200, а Маргус Линнамяэ выкупил компанию у партнера. Как лучше влиять на политиков: открыто и прозрачно (Аламяэ и Хелениус) или тихо и непублично (Линнамяэ)?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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