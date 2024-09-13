Делов-то: экономика вот-вот начнет расти, любой вариант новых налогов – катастрофа, кто лучше: Харрис или Трамп?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили, почему подписка на государственные облигации была превышена аж в четыре раза, почему ЕЦБ тормозит и не спешит сильно снижать процентную ставку, почему правительство так долго мучается с тем, какой новый налог ему ввести, и кто победит на выборах США: Камала Харрис или Дональд Трамп.
Делов-то: экономика вот-вот начнет расти, любой вариант новых налогов – катастрофа, кто лучше: Харрис или Трамп?
Приводит ли нытье к инфляции? Подробный разбор высказывания Юргена Лиги.
В чем причина такого успеха эмиссии государственных облигаций Эстонии? Почему это хорошая бумага для тех, кто недисциплинирован? И что означает засилье институциональных инвесторов среди тех, кто подписался?
Правительство мечется и не может определиться, какие новые налоги ввести. Откуда такие сложности? И почему практически любой вариант – катастрофа в том или ином виде?
Социал-демократы хотят поднять минимальную зарплату, нарушив добрые традиции. Стоит ли оно того? Правильно ли делать это именно сейчас?
В чем секрет Камалы Харрис, одолевшей на дебатах самого Дональда Трампа? Какие сейчас предвыборные расклады? И есть ли у Трампа хоть какие-то шансы?
Прийт Аламяэ ушел из Eesti 200, а Маргус Линнамяэ выкупил компанию у партнера. Как лучше влиять на политиков: открыто и прозрачно (Аламяэ и Хелениус) или тихо и непублично (Линнамяэ)?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают скандал вокруг сюжета Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование, журналистскую этику, долгую командировку депутатов Рийгикогу в Китай, и поездку Владимира Путина в Монголию, не окончившуюся его арестом.
Один из учредителей и крупных спонсоров партии «Ээсти 200», владелец предприятия Nortal Прийт Аламяэ заявил, что слухи, появившиеся вокруг него в связи с партией, подорвали его репутацию в глазах международных партнеров, пишет rus.err.ee.
Кандидаты в президенты США – республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент страны, демократ Камала Харрис – провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки. Они прошли на площадке телеканала ABC в ночь на среду, 11 сентября, пишет DW.