Большой обзор: дилемма центральных банков Европы и США
Агрессивная политика центральных банков возымела эффект – инфляция в еврозоне и в США уже не вызывает серьезных опасений. И тем не менее оба банка по-прежнему находятся в непростой ситуации, которая все больше накаляет рынки.
Главам центральных банков Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джерому Пауэллу (ФРС) в ближайшее время предстоит принять несколько непростых решений. Foto: REUTERS/Mike Theiler
Экономические данные начинают оказывать все большее влияние на поведение рынков. Достаточно вспомнить обвал 5 августа, который отчасти произошел из-за плохих показателей на рынке труда в США. На прошлой неделе в пятницу рынки также провалились все по той же причине.