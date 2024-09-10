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  • 10.09.24, 12:50

Большой обзор: дилемма центральных банков Европы и США

Агрессивная политика центральных банков возымела эффект – инфляция в еврозоне и в США уже не вызывает серьезных опасений. И тем не менее оба банка по-прежнему находятся в непростой ситуации, которая все больше накаляет рынки.
Главам центральных банков Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джерому Пауэллу (ФРС) в ближайшее время предстоит принять несколько непростых решений.
  • Главам центральных банков Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джерому Пауэллу (ФРС) в ближайшее время предстоит принять несколько непростых решений. Foto: REUTERS/Mike Theiler
Экономические данные начинают оказывать все большее влияние на поведение рынков. Достаточно вспомнить обвал 5 августа, который отчасти произошел из-за плохих показателей на рынке труда в США. На прошлой неделе в пятницу рынки также провалились все по той же причине.

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