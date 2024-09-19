Назад 19.09.24, 10:07 Nordica может лишиться крупного партнера Скандинавский авиаконцерн SAS объявил о заключении соглашения с авиакомпанией BRA – для дочерней компании Nordica, которая является субподрядчиком у SAS, это может означать потерю заказов, пишет rus.err.ee.

Для Nordica соглашение со скандинавским авиаконцерном является ключевым. Foto: Shutterstock

«Новость пришла только вчера, для нас это неожиданность. Компания продолжает свою работу, в течение всего лета обслуживание SAS было на высоком уровне. У эстонской фирмы на руках договор с компанией SAS, он действует еще два года. Мы обратились к руководству SAS с предложением встретиться и обсудить ситуацию», – сказал вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму.

Как отмечают эксперты, для компании Nordica соглашение со скандинавским авиаконцерном является ключевым.

«XFLY Nordica была очень активной в этом сегменте последние 5-7 лет. В партнерстве с SAS было задействовано 10-12 самолетов. Это сотрудничество обеспечивало много рабочих мест в Эстонии. В Nordica говорили, что за последний год у них было почти 400 сотрудников, которые работали в разных странах. Больше всего – 150-200 человек – это те, кто работал в Эстонии. Я не знаю, сможет ли Nordica предложить им работу в Эстонии», – сказал эксперт в сфере авиации Свен Кукемельк.

В Министерстве климата надеются, что ситуация разрешится и Nordica сможет продолжить свою деятельность, эксперты в этом сомневаются и напоминают, что авиакомпания понесла за год большие убытки.

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