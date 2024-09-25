Назад 25.09.24, 15:48 Как государство видит будущее Силламяэского порта? На прошлой неделе Äripäev написал о том, как Силламяэский порт в сложных для него условиях планирует выживать и развиваться дальше. Также на прошлой неделе порт посетил министр инфраструктуры Владимир Свет. После визита министр рассказал ДВ, каким он видит будущее самого восточного порта Евросоюза.

Силламяэский порт. Foto: Николай Андреев

Силламяэский порт был очень сильно ориентирован на Россию. Понятно, что сейчас он слабо загружен, и поэтому хотелось бы узнать его перспективы с точки зрения государства. Как профильный министр видит будущее этого порта?

Я, разумеется, как министр инфраструктуры обеспокоен. Та ситуация, в которой оказался и Силламяэской порт, и другие порты нашей страны в результате незаконной, ничем не спровоцированной войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, и, конечно, в результате влияния санкций, которые этой войной вызваны, – она действительно очень тяжелая с точки зрения транспортного сектора.

Я думаю, что здесь главная проблема заключается в том, что нет какой-то краткосрочной перспективы, которая могла бы остановить войну и привести к нормализации отношений с тем самым агрессивным кремлевским режимом, к сожалению. Поэтому, мне кажется, важно, чтобы предприятия Эстонии понимали, что в долгосрочной перспективе надо искать возможности для выстраивания таких бизнес-моделей, которые не будут слишком зависеть от политической ситуации в России.

Ситуация в Силламяэском порту действительно сложная, и я думаю, что здесь нет простого и однозначного ответа, как эту ситуацию можно разрешить. Лично я очень благодарен руководителю порта Тийту Вяхи, бывшему премьер-министру, за то, что он активно участвует в дискуссиях о том, что можно сделать с точки зрения улучшения экономической ситуации в Эстонии. За то, что он делится своими идеями и предложениями. И мне хочется верить, что все-таки рано или поздно удастся найти клиентов, которые в большем объеме будут использовать Силламяэский порт.

Есть небольшая, я бы сказал, наверное, лишь теоретическая возможность того, что порт мог бы выиграть от новой меры поддержки, которую на днях по моему предложению утвердило правительство и в рамках которой Эстония будет субсидировать наши порты для перестройки судов или, если использовать более точный термин – ретрофитинга. В теории, у Силламяэского порта была бы возможность такие мощности принять.

Другое дело, что Силламяэский порт не является все-таки судоремонтным заводом, и поэтому, чтобы он от этой меры поддержки выиграл, чтобы он смог за счет этого увеличить оборот, необходим некий концерн предприятий, которые бы, собственно, занимались именно судоремонтной частью.

Но мне хочется надеяться, что в целом эта мера привлечет к Эстонии внимание различных судоходных и судоремонтных компаний, в итоге поможет всей сфере портового бизнеса и отчасти также Силламяэскому порту.

Разве это новая мера поддержки нацелена не только на Таллиннский порт и порт Мууга?

Нет, это не так. Если мы говорим про 25 миллионов евро, которые выделяются для поддержки реконструкции судов, то эта реконструкция может проходить на многих предприятиях Эстонии. Не только на тех, которые расположены в Таллиннском или Муугаском портах.

Это означает, что, если, например, найдется компания, которая готова заниматься перестраиванием судов, если найдется компания, которая готова заниматься, скажем так, привлечением этих судов в Эстонию, то тогда, объединившись с Силламяэским портом, у них была бы возможность также использовать эту меру поддержки.

Но, повторюсь, не мне, как министру инфраструктуры здесь делать какие-то заявления, потому что в итоге предприятия Эстонии будут конкурировать за эту меру, и все будет зависеть от того, каким образом они построят свою бизнес-модель, кто из них будет более успешным.

Напомню, эта мера будет работать таким образом, что, например, если в Эстонию привозят для реконструкции некое судно и на эти работы заключаются контракты с эстонскими фирмами, то эстонское государство будет компенсировать 10% расходов, которые несет предприятие, привлекшее сюда это судно. Например, если это будет контракт на сумму 30 миллионов евро, то 3 миллиона из этой суммы будут компенсированы эстонским государством.

И логика здесь очень простая: если эти 30 миллионов евро придут в нашу экономику, они помогут сохранить и создать новые рабочие места, они помогут нам вернуть в бюджет или ту же сумму, которую мы инвестируем, или даже, по некоторым оценкам, в 2 раза больше. И всего эта мера – порядка 25 миллионов – должна принести в экономику больше 200 миллионов евро или в 2 раза больше, то есть, порядка полусотни миллионов евро доходов в государственный бюджет.

Опять же, учитывая внешнеполитическую обстановку, Силламяэский порт мог бы выиграть от военной логистики?

Я думаю, что этот вопрос надо задавать, во-первых, Силламяэскому порту, во-вторых, Силам обороны Эстонии. Разумеется, тот факт, что порт находится сравнительно недалеко от Тапа и от других важных военных объектов, создает определенные предпосылки для роста в этой сфере. Но и в этом вопросе у Силламяэского порта есть конкуренты. Но лично я уверен, что команда господина Вяхи, имея многолетний опыт, имея знания в этой сфере, если есть какая-то возможность для увеличения их оборота и конкурентоспособности, эту возможность будет использовать. Вопрос заключается в том, будут ли они в нашей конъюнктуре появляться.

В Ида-Вирумаа давно говорят о возможной, вернее, очень желаемой судоходной линии Силламяэ-Котка. Недавно вышло очередное исследование на эту тему, сделанное Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии. Университет пришел к выводу, что такая линия не будет окупаться без государственных субсидий. И представители Силламяэского порта ранее также говорили, что эту линию не запустить без государственной помощи. Государство в этом смысле могло бы помочь? Является ли эта линия важным транспортным направлением для Эстонии?

Здесь ключевой фактор – это то, что вы упомянули: если направление не может работать без крупной государственной дотации, а я слышал, что эта дотация должна составлять порядка 6 миллионов евро в год, то у нас возникает вопрос, самое ли это разумное использование данных средств в ситуации, когда мы занимаемся, скорее, урезанием постоянных расходов государства во всех сферах?

У меня такое чувство, что в данный момент этот вопрос не является реалистичным с точки зрения того, что можно было бы сделать для местной экономики в Ида-Вирумаа. Повторюсь, если эта линия априори убыточна, то в ситуации экономического спада инвестировать в убыточный проект было бы странно.

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