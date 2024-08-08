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Николай Андреев

8 августа 2024 в 3:00









Паромная линия Котка-Силламяэ не будет рентабельной, подсчитал финский университет

Грузовой корабль на фоне города Котка в Финляндии. Фото: Карл Ирьяла

Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии выпустил отчет о перспективах паромного сообщения между Котка и Силламяэ. 64-страничный документ основан на данных местной промышленности и лесного хозяйства, туристических предприятий, портов, таможни, на мнении военных и спасателей. Его краткий вывод – паром из Котка в Силламяэ был бы нерентабелен.

Как прошлым летом писал ДВ , представители двух городов надеялись, что исследование обнаружит потенциал развития паромной линии, и это поможет найти финансирование на ее открытие. Работу университета оплачивал союз самоуправлений Кюменлааксо, куда входит город Котка. И по обе стороны залива это было уже шестое исследование о возможности морского сообщения между Северо-Восточной Эстонией и Юго-Восточной Финляндией.

Кроме финских предприятий, команда исследовательского проекта во главе с Арто Альбергом встречалась также с эстонскими турфирмами, представителями портов Кунда и Силламяэ, городов Силламяэ и Нарвы, эстонского Минобороны. Исследователи учли военную опасность и то, что членство Финляндии в НАТО повысит потребность в военных перевозках. Но потенциала коммерческих морских перевозок между двумя городами не обнаружили.

Руководитель недвижимости Силламяэского порта Тынис Сеэсмаа согласен, что без государственных субсидий линия не сможет работать, но отмечает, что для развития региона она всё равно нужна.

Естественный поток товаров

Исследователи предположили, что интерес к новой судоходной линии может быть у финских лесопромышленников, производителей бумаги, а также у «зеленой» теплоэлектростанции в Котка, тем более, что с началом войны в Украине прекратился ввоз древесины из РФ в Финляндию и закрыт проходящий через обе страны Сайменский канал, который был важным путем вывоза древесины из Финляндии. По морю осуществляются также поставки древесины из стран Балтии в саму Финляндию. Однако опрошенные представители предприятий сообщили, что уже перестроили цепочки поставок и не нуждаются в новой судоходной линии.

Опыт судоходных компаний показывает, что пассажирский и грузовой потенциал линии поддерживают друг друга, отметили ученые. Например, если маршрут популярен у туристов и на нем высокая конкуренция, снижающая цены, то среди дальнобойщиков такой маршрут тоже будет популярен. Поэтому для возможной новой линии имеет смысл рассматривать только суда, которые перевозят одновременно и пассажиров, и грузы или фуры с грузом.

17 лет назад между Силламяэ и Котка некоторое время уже курсировал паром Vironia, предназначенный для перевозки пассажиров и автомобилей, но линию закрыли как нерентабельную.

И все же, авторы исследования считают, что тогда линия могла бы стать рентабельной, если бы работала дольше и был бы необходимый маркетинг. Но сейчас ситуация другая: после пандемии судоходные компании инвестировали в новые, значительно более комфортные грузопассажирские суда, на рынке низкие цены и высокая конкуренция за пассажиров, которых по-прежнему меньше, чем до пандемии.

Для того, чтобы маршрут Котка-Силламяэ заработал, необходим «естественный поток товаров», который гарантировал бы рентабельность, заключают исследователи Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии.

Туристам и страшно, и интересно

Отдельно Арто Альберг с коллегами исследовали туристический потенциал линии Котка-Силламяэ. Туристам будет в Ида-Вирумаа интересно, считают они, но стоит исходить из того, что финны будут переправляться на пароме на своих автомобилях, их будет интересовать не столько Силламяэ, сколько Нарва, но здесь нужно иметь ввиду возможность обострения ситуации на границе.

Исследователи провели опрос местных жителей в Котка и представителей четырех туристических фирм. Мнения турфирм разделились. Так, в компании Imatran Kyytibussit отметили, что им сейчас трудно набрать полный автобус для поездки через Таллинн и Хельсинки в «русский город», и появление более прямого маршрута это не изменит. Фирма Heino Tours Kotka использовала паром в Силламяэ в 2007 году, и здесь, наоборот, считают маршрут перспективным, а местность – безопасной для туристов.

Представители еще двух турфирм, которые сейчас возят туристов из Котка в Нарву, отмечают, что обход Гогланда на линии Котка-Силламяэ займет слишком много времени. Хотя сам маршрут получился бы короче и быстрее, на корабле придется провести более шести часов, а это слишком много. Поэтому даже если линия Котка-Силламяэ появится, туристы все равно предпочтут ездить в Силламяэ и Нарву через Таллинн, как сейчас.

Трудно увидеть какие-либо критерии рентабельности путешествия в Эстонию вне маршрута Хельсинки-Таллинн. Арто Альберг, Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии

Директор по развитию и коммуникации в горуправе Котка Тони Ванхала сообщил ДВ, что разочарован, но не удивлен отчетом университета, и не хотел бы делать окончательных выводов. По его словам, управа Котка обсудит отчет на своем заседании в понедельник.

Тынис Сеэсмаа, руководитель недвижимости Силламяэского порта (AS Silport Kinnisvara), много лет продвигает идею открытия паромной линии в Котка. Он рассказал ДВ, что недавно разговаривал с представителями местным спа-отелей, и они очень заинтересованы в появлении этой линии, поскольку сейчас финские туристы обычно доезжают до Таллинна, но не едут дальше.

В то же время, негативным отчетом исследователей он не удивлен. «Без дотаций это не будет работать, это ясно», – сказал Тынис Сеэсмаа.

Советник управы Силламяэ по развитию Аллен Аллет рассказал, что год назад город заказал собственное исследование, которое пришло к такому же выводу. Линия смогла бы работать при 3-5 миллионах евро государственной дотации в год. На вопрос, реально ли их получить, Аллет иронизирует: с одной стороны, правительство говорит «денег нет, но вы держитесь», с другой – то в одном министерстве, то в другом обнаруживаются неиспользованные деньги.

Тони Ванхала из управы Котка считает, что без признанного исследованием потенциала развития трудно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Финляндии.

Порт Силламяэ. Вид с борта самолета, который совершал пробный рейс Нарва-Котка в мае 2023 года. Фото: Николай Андреев

По мнению Аллена Аллета, предприниматели и в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Финляндии были сильно ориентированы на Россию и не знают друг о друге:

«Уже сегодня мы видим, что финских туристов все больше – как в Силламяэ, так и в других городах Ида-Вирумаа. А что касается предпринимателей – пока у них не может быть интереса, потому что у них нет информации. Оба региона логистически были направлены на Россию, поэтому у финских предпринимателей нет понимания, какой спрос имеется в Ида-Вирумаа, а у ида-вируских предпринимателей нет понимания, какой спрос на их товары и услуги имеется в Восточной Финляндии».

По словам Аллена Аллета, город Силламяэ собирается начать проект, который будет решать эту проблему – проводить конференции, инфодни, семинары на обеих берегах Финского залива.

«Конечно, мы не оставим эту идею, потому что паромная линия очень важна не только для Силламяэ, но для всего Ида-Вирумаа», – сказал он.

Ванхала также считает, что два региона должны продолжать работать над увеличением взаимных визитов.

«Сообщение Хельсинки-Таллинн вполне подходит для этой цели. Возможно, таким образом, в долгосрочной перспективе интерес и к альтернативному маршруту возрастет», – добавил он.

Портовая инфраструктура готова не везде

С финской стороны, как указано в отчете университета, готовы принимать пассажиров из Силламяэ. В порту Хамина-Котка почти не используется пассажирский причал, построенный для развития петербургского направления. Но к 2030 году по требованию ЕС нужно обеспечить возможность зарядки аккумуляторов электрических судов, а это потребует миллионных инвестиций.

Грузовые корабли привозят в Котка из эстонского порта Кунда, в основном, необработанную древесину, щепу и опилки. Но портовый оператор – компания Steveco – сообщила исследователям, что из-за санкций, войны в Украине, кризиса в Красном море и забастовок в бумажной промышленности за последние три года сократила объемы перевалки на 30-40%. В компании считают, что их перевозки древесины из Силламяэ или Кунда останутся незначительными, а другие грузы выгоднее, быстрее и удобнее доставлять через Таллинн и Хельсинки.

Порт Кунда предназначен для грузовых, но не пассажирских судов. Силламяэский порт может принимать пассажиров, хотя терминала для этого нет, а его строительство, по словам Аллена Аллета, может стоить 25-30 млн евро.

Авторы финского исследования считают, что сейчас инвестировать в два порта на берегах Финского залива выгодно финскому военно-морскому флоту – порты Силламяэ и Котка могли бы стать дополнением к логистическим возможностям Хельсинки. Однако военные отказались комментировать университету свои планы.

Кораблям тоже нужно сокращать выбросы

Отдельный вопрос исследования – будущие экологические требования, а именно планы по сокращению выбросов углекислого газа, принятые Международной морской организацией, и планируемое введение платных квот на выбросы в ЕС для кораблей.

Финский ученый Каспер Нюканен в этом году защитил диссертацию на эту тему, часть которой тоже вошла в отчет университета о возможном маршруте Котка-Силламяэ.

Исследователь пишет, что судоходство претерпевает большие изменения. Кроме аккумуляторов, которые можно будет заряжать в портах, суда в будущем будут использовать новые виды топлива или их смеси. Вариантов топлива, как минимум, шесть. Пока неясно, какое из них будет выгоднее, невозможно предсказать цены на это топливо, но очевидно, что стоимость морских перевозок возрастет. Из-за этого более длинный морской путь Силламяэ-Котка будет значительно дороже, чем более короткий путь Таллинн-Хельсинки.

В целом, всё это исключает возможность использовать на линии Силламяэ-Котка старые неэкологичные суда. Из-за долгого маршрута у пассажиров также будут повышенные требования к комфорту и развлечениям на борту. Соответственно, движение на линии Силламяэ-Котка «потянет» только крупная судоходная компания, способная использовать новый, большой и комфортабельный корабль. Но грузов и пассажиров в нужном объеме для него в ближайшем будущем не предвидится, считают исследователи.