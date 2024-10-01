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  • 01.10.24, 11:50

Война в Украине может оказать длительное негативное влияние на экономику Эстонии

Влияние войны в Украине на будущее Эстонии может оказаться гораздо значительнее, чем просто несколько лет дорогой электроэнергии – это может существенно замедлить рост страны на длительный период.
Как быстро сможет восстановиться экономика? Сектор логистики и транзита, вероятно, не сможет восстановиться до прежнего уровня.
  • Как быстро сможет восстановиться экономика? Сектор логистики и транзита, вероятно, не сможет восстановиться до прежнего уровня. Foto: Liis Treimann
Хотя сейчас основными вызовами для экономики кажутся положение Швеции и Финляндии, или пессимистические настроения среди жителей Эстонии, стоит обратить внимание и на то, как быстро экономика Эстонии сможет восстановиться после двухлетнего спада, особенно в долгосрочной перспективе.
Еще осенью эксперты Министерства финансов предупреждали: долгосрочные перспективы роста могут сократиться вдвое. В прогнозе говорится: «Из-за войны между Россией и Украиной, а также затянувшегося кризиса пострадал и потенциал роста нашей экономики. Если до кризиса COVID-19 рост около 3% считался достижимым для нашей экономики, то сейчас, по оценкам, потенциал роста в ближайшие годы останется в диапазоне 1-2%. Прогноз роста снижается из-за ожидаемого слабого вклада совокупной производительности».
Потенциал экономического роста – это сложная для измерения величина, но подобная тенденция вызывает тревогу по ряду причин. Долгосрочные темпы роста показывают, насколько быстро мы сможем догнать другие страны, и получился ли у нас сделать это вообще.
Аналитик Luminor Ленно Уускюла отметил, что если ожидаемый экономический рост в Евросоюзе составит около 2%, то у богатых стран этот показатель, вероятно, будет ниже: «С этой точки зрения, мы сближаемся со старыми членами ЕС даже при 2-процентном росте, хотя он и слишком медленный».
Подробнее читайте в Äripäev PRO.

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