Война в Украине может оказать длительное негативное влияние на экономику Эстонии

Как быстро сможет восстановиться экономика? Сектор логистики и транзита, вероятно, не сможет восстановиться до прежнего уровня. Foto: Liis Treimann
Хотя сейчас основными вызовами для экономики кажутся положение Швеции и Финляндии, или пессимистические настроения среди жителей Эстонии, стоит обратить внимание и на то, как быстро экономика Эстонии сможет восстановиться после двухлетнего спада, особенно в долгосрочной перспективе.
Еще осенью эксперты Министерства финансов предупреждали: долгосрочные перспективы роста могут сократиться вдвое. В прогнозе говорится: «Из-за войны между Россией и Украиной, а также затянувшегося кризиса пострадал и потенциал роста нашей экономики. Если до кризиса COVID-19 рост около 3% считался достижимым для нашей экономики, то сейчас, по оценкам, потенциал роста в ближайшие годы останется в диапазоне 1-2%. Прогноз роста снижается из-за ожидаемого слабого вклада совокупной производительности».
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