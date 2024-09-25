Назад 26.09.24, 07:00 Прогнозы Банка Эстонии не сбываются три года подряд. Почему? За последние три года Банк Эстонии раз за разом давал неверные прогнозы роста экономики страны на следующий год (там, где он прогнозировал рост, потом в реальности случалось падение). В чем причина? Объясняет глава отдела прогнозирования центробанка Расмус Каттай.

Глава отдела прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай. Foto: Рауль Меэ

В сентябре 2021 года Банк Эстонии спрогнозировал, что рост экономики Эстонии за 2022 год составит 3,5%. В реальности экономика в 2022 году упала на 1% (правда, позже этот показатель был пересмотрен – см. ниже).

В сентябре 2022 года центробанк прогнозировал, что рост экономики в 2023 году составит 1,1%. В реальности экономика упала на 3%.

В сентябре 2023 года Банк Эстонии прогнозировал, что рост экономики Эстонии в 2024 году составит 1,4%. Нынешний год еще не закончился, но уже сам центробанк в свежем сентябрьском прогнозе, опубликованном в среду, уже прогнозирует падение ВВП в этом году на 0,4% (значит, он либо ошибся год назад, либо ошибается сейчас).

Почему прогнозы центробанка не совпадают с реальностью? ДВ задали этот вопрос Банку Эстонии и получили разъяснение.

Опять эта чертова неопределенность

По словам руководителя отдела прогнозирования Банка Эстонии Расмуса Каттая, в последние годы прогнозирование экономики стало гораздо более трудным делом, чем раньше: обстоятельства начали быстро меняться, и появились новые, неожиданные факторы.

«Ваши вопросы, касающиеся точности представленных прогнозов, очень актуальны, и, безусловно, со стороны составителей прогнозов важно пролить свет на причины неточностей», – признает Каттай.

«Недавние кризисы (пандемия, энергетический кризис и последствия войны) были весьма уникальными, и в ближайшей истории нет прецедентов для оценки выхода из этих кризисов, – перечисляет "черных лебедей" специалист центробанка. – Плюс все эти кризисы следовали один за другим в очень короткие сроки, что из-за их совместного воздействия еще больше усложнило прогнозирование последствий. Многие экономические взаимосвязи, действовавшие ранее, больше не работают в прежнем виде».

В качестве примера изменившихся реалий Каттай привел рынок труда: в Эстонии два года как экономический кризис, а безработица все равно сильно не растет.

«Безработица выросла незначительно, да и то большая часть этого роста объясняется притоком беженцев из Украины, которые стали искать работу – еще одно новое, беспрецедентное явление в экономике Эстонии. Настолько же беспрецедентен факт, что в условиях быстрого роста цен и снижения покупательной способности населения прибыли компаний, напротив, выросли. В этом свою роль сыграли средства, высвобожденные из второй пенсионной ступени – что стало еще одним нестандартным и значительным фактором, который мы вынуждены учитывать», – перечисляет Каттай явления в экономике, которые не удалось спрогнозировать.

Например, последствия полномасштабного вторжения России в Украину, начатого 24 февраля 2022 года, нельзя было предсказать в прогнозе, данном в сентябре 2021 года. Однако анализ последствий войны был оперативно проведен сразу после начала вторжения. В прогнозе, опубликованном 30 марта 2022 года, центробанк уже прогнозировал падение ВВП до конца года на 0,4%.

«После начала войны мы оперативно проанализировали, какое влияние через различные каналы она окажет на экономику Эстонии, и, оглядываясь назад, можно сказать, что эти оценки оправдались», – говорит Каттай.

Заграница нам мешает

Второй причиной неточности прогнозов Банка Эстонии Каттай назвал неточности прогнозов государственных институтов Финляндии и Швеции.

«Экономика Эстонии в значительной степени зависит от того, как обстоят дела в соседних странах, – объясняет Каттай. – К сожалению, это означает и то, что наши прогнозы связаны с прогнозами институтов этих стран – а эти прогнозы систематически показывали больший экономический рост, чем тот, что потом наблюдался в реальности».

Третья причина – постоянный пересмотр самого показателя ВВП. Сбылся ли прогноз центробанка? Это философский вопрос: ответ на него будет разным в зависимости от того, когда конкретно мы спросили. Данные ВВП прошлых лет постоянно меняются, уточняются и обновляются по мере поступления свежих данных и более детального анализа. Изменения могут быть настолько большими, что «плюс» нередко может поменяться на «минус».

«В течение долгого времени у нас было представление, что в 2020 году, то есть во время пандемии, экономика сократилась всего на 0,5%. Однако теперь статистика показывает сокращение на -2,6% за тот же год. И наоборот: что касается 2022 года, то ранее считалось, что экономика сократилась примерно на 1%, но свежие статистические данные указывают на незначительный рост в тот год», – приводит пример Каттай.

А кто сказал, что мы вообще ошиблись?

О том, что значение ВВП постоянно меняется, и это усложняет прогнозирование, говорил ДВ и главный экономист Swedbank Тыну Мертсина (не вошло в интервью ). По его словам, первоначально всегда публикуются данные ВВП, полученные из исследования за прошедший квартал. Но позже происходит исследование всего прошедшего года, где собираются более точные данные. В результате могут поменяться не только данные за тот квартал, но и за все последующие. Более того, Департамент статистики на регулярной основе меняет и саму методику расчета ВВП.

С учетом этой постоянной изменчивости Банк Эстонии ставит под сомнение сам факт, что рост ВВП в реальном выражении за последние годы вообще считается правильно.

«Если мы посмотрим на изменение добавленной стоимости продуктов энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства в постоянных ценах, то за пять лет они уменьшились примерно наполовину, хотя по объемам производства такого снижения не видно», – приводит Каттай пример.

«В условиях быстрого роста цен сложнее измерить реальный рост экономики, и если посмотреть на изменение ВВП в текущих ценах, то есть на первый и более простой этап измерения валового внутреннего продукта, то прогресс Эстонии за последние пять лет находится в первой половине стран Европейского Союза. Возможно, со временем и после новых пересмотров статистики изменится и показатель реального роста ВВП», – добавил он.

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