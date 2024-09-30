Назад 30.09.24, 06:00 «Скоро экономика снова начнет процветать. Все мы помним, как это сладостно» В 2025 году экономику Финляндии, в том числе ключевой для Эстонии строительный сектор, ждет рост, полагает исполнительный директор ISKU Микко Хямяляйнен. О перспективах восстановления, конкурентоспособности заводов в Северных странах, нехватке рабочей силы и успехах «зеленого перехода» глава крупнейшего финского производителя мебели рассказал ДВ.

Промышленность стран Северной Европы больше не может надеяться только на успех на внутреннем рынке, считает исполнительный директор ISKU Микко Хямяляйнен. Foto: ISKU

Микко, недавняя дискуссия в Эстонии разделила бизнесменов на два лагеря. Одни утверждают, что промышленность по-прежнему является ключевой для экономики, другие же – что странам Северной Европы следует сосредоточиться на экспорте, прежде всего, в области информационных технологий. Каково ваше мнение? Должны ли мы по-прежнему уделять приоритетное внимание реальному производству?

На мой взгляд, население Финляндии, например, где расположена наша фабрика, недостаточно велико, чтобы мы могли достичь наших бизнес-целей. Финский рынок очень мал.

Например, мы производим мебель для школ. И если взглянуть на школьников с первого по девятый класс, прогнозы говорят, что к 2030 году их количество сократится на 82 тысячи по сравнению с текущим уровнем. Это также влияет на численность трудоспособного населения, которая уменьшается. Финляндия уже является третьей по старости страной в мире. И, конечно, нам необходимо учитывать эти демографические тенденции. Но таким небольшим странам, как Финляндия и другие страны Северной Европы, необходимо мыслить глобально. Мы больше не можем полагаться только на внутренние рынки.

Успех на местном уровне важен, но этого недостаточно.

Как сейчас распределяются ваши продажи между внутренним и внешним рынками?

Если говорить о нашем B2B бизнесе и фабриках, включая предприятия, которые мы имеем в других странах, то в прошлом году около 20 миллионов евро поступило от экспорта, а более 100 миллионов – с финского рынка. Мы стремимся сохранить нашу долю на рынке Финляндии, но наши амбиции – глобальный рост. В настоящее время у нас есть восемь бизнес-подразделений, включая Финляндию, в основном в сегменте B2B. Проекты для школ растут, но доля национального рынка остается примерно на том же уровне в этом году.

В Эстонии многие говорят, что производство в нашей северной стране становится слишком дорогим. А в Финляндии, где затраты на труд еще выше, сталкиваетесь ли вы с той же проблемой?

Да, наши продукты не самые дешевые именно по этой причине, но мы инвестировали в автоматизацию, чтобы сдвинуть точку безубыточности производства.

ISKU – финский производитель мебели для жилых, общественных и офисных пространств, работающий с 1928 года. Значительная часть выручки компании поступает не от розничных, а от B2B продаж. Isku-Yhtymä Oy является одной из крупнейших семейных компаний в стране.

Мы ориентируемся на рынки, где клиенты – будь то компания, обновляющая офисы, школа, оснащающая новое здание, или потребитель, покупающий мебель для дома, – готовы платить больше за товар, изготовленный по принципам скандинавской устойчивой промышленности. Предприятия Северной Европы теперь не могут конкурировать на рынке только благодаря цене; нам придется предлагать что-то большее.

Тяжело ли в Финляндии найти квалифицированных работников, учитывая демографию?

Безусловно. Например, обивка мебели – это теперь высокоценный навык, мало кто может это делать. Чтобы решить эту проблему, мы запустили программы обучения для людей, которые никогда ранее не работали на производстве. Мы учим их с нуля, и именно так нам удалось найти квалифицированных сотрудников. Но здесь нужно действовать активно.

Крупные компании, такие как ISKU или IKEA, могут обучать людей, а вот небольшим производителям сложнее. В Эстонии многие боятся инвестировать в обучение, так как для малых компаний это рискованно.

Это правда. Но существует также тренд, когда небольшие производители вместо инвестиций в собственные разработки производят товар для нескольких брендов по контрактам OEM, то есть по документации, проекту и дизайну заказчика. Одна и та же фабрика может производить кровати или мебель для нескольких разных брендов, что позволяет небольшим компаниям сохраняться без крупных инвестиций.

Фабрика ISKU в финском городе Лахти и ее парк солнечных панелей. Foto: ISKU

Давайте поговорим об устойчивом развитии. Поздравляю с вашим прогрессом в этой области, к 2025 году фабрика в Лахти обещает стать углеродно нейтральной. Вы начали свой «зеленый переход» с аудита выбросов в 2021 году, верно?

На самом деле, мы начали десятки лет назад. Природа всегда была важна для нас как для семейной компании. Устойчивое развитие давно стало частью нашей практики. Например, мы построили парк солнечных панелей, который обеспечивает электричеством фабрику в течение шести-семи месяцев в году, и мы перерабатываем большинство отходов от производства. Например, компания Lovia использует наши остатки кожи для создания сумок. Мы заключили множество подобных партнерств, чтобы убедиться, что большая часть наших отходов перерабатывается.

Какой совет вы могли бы дать промышленникам, только начинающим свой путь к устойчивому развитию? На что им стоит обратить внимание?

Мой первый совет – начните с малого. Не беритесь за большее, чем сможете осилить. Найдите проект, который можно начать и закончить. Полезно также обратиться за внешней экспертизой, если нет возможности нанять директора по устойчивому развитию. Если вы работаете в сегменте B2B, обратитесь к своим клиентам и партнерам, возможно, они поделятся своим опытом. И самое главное – говорите с вашей аудиторией. Поймите, что они ценят в плане устойчивого развития, и начинайте с этого. Не старайтесь сделать все сразу.

А что, если заказчики компании не уделяют приоритетного внимания устойчивому развитию? Например, консервативные клиенты могут не так сильно заботиться об этом, как сам бренд.

Даже если устойчивое развитие не является главным приоритетом для некоторых клиентов, оно все равно необходимо. Компании должны внедрять уже существующие устойчивые практики и продвигать их. Как сказала Бозома Сент Джон (директор по маркетингу Netflix – прим. ред.) на Nordic Business Forum, если вы хотите расти, нужно обращаться к новым клиентам.

Устойчивое развитие станет более важным в будущем. Клиенты могут не заботиться об этом сейчас, но они будут заботиться позже. И я хочу сказать, что мнение о том, что, например, пожилые клиенты меньше думают об экологии, – это всего лишь стереотип. Эта тема сейчас волнует самые разные аудитории, больше, чем вы думаете. Политика устойчивого развития – это то, с чем рано или поздно столкнется каждая компания.

Каков ваш прогноз для экономики Финляндии на следующий год?

Я ожидаю, что экономика начнет восстанавливаться, как только снизятся процентные ставки, тогда же начнется рост строительства и улучшится уверенность потребителей. Надеюсь, что больше не возникнет неожиданных кризисов, черных лебедей, подобных COVID. Но неопределенность сейчас – это то, с чем нам придется теперь жить. Тем не менее, я оптимистичен, экономика снова начнет процветать. И все мы помним, как это сладостно.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь