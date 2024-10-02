Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом он сообщил в соцсети X, передает «Медуза».
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Foto: Scanpix
«Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю», – заявил министр.
По его словам, Гутерриш также не осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, и не предпринял никаких усилий для объявления движения террористической организацией.
Глава МИД Израиля заявил, что нынешний генсек ООН «останется пятном на истории» организации, так как «поддерживает террористов, насильников и убийц».
Вечером 1 октября после того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю, Гутерриш опубликовал твит, в котором осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль он не упомянул.
Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за это».
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