Назад 03.10.24, 10:59 Planet42 продает автомобили в Африке и начинает выплаты крупным инвесторам По требованию инвесторов стартап Planet42 начал ликвидацию автопарка в Южно-Африканской Республике (ЮАР). За счет этого компания намерена обеспечить возврат капитала, сообщил соучредитель Planet42 Ээрик Оя в письме инвесторам.

Соучредитель Planet42 Ээрик Оя. Foto: Raul Mee

Оя пояснил, что старшие кредиторы, то есть иностранные инвесторы, находящиеся в наиболее защищенной позиции, по условиям договоров имеют ряд защитных мер, вплоть до полного изъятия автопарка третьей стороной.

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