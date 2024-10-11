Еврокомиссия отложила введение новой системы въезда в страны Шенгена

Еврокомиссия решила отложить введение Системы въезда/выезда (EES) – автоматизированного реестра для путешественников, который должен был вступить в силу 10 ноября.
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Об этом в четверг по окончании встречи глав МВД стран ЕС заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, добавив, что три государства признались, что еще не готовы к внедрению изменений, передает rus.err.ee.
Ранее дипломаты в Брюсселе отмечали, что речь идет о Германии, Франции и Нидерландах.
На прошлой неделе Delfi писал, что с 10 ноября в Европейском Союзе должны вступить в силу новые правила пересечения границ для граждан третьих стран. Авиакомпании предсказывают, что это вызовет длинные очереди в аэропортах и задержки.
Страны-члены должны были начать использовать новую систему с 10 ноября. Однако европейские авиакомпании, советы аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обратились к Европейской комиссии с просьбой отложить вступление регламента в силу.
«EES окажет значительное влияние на авиацию Европы. Мы готовы поддерживать плавное и эффективное внедрение системы, чтобы избежать ненужных задержек для пассажиров, пограничных служб, авиакомпаний и аэропортов. Тем не менее, несколько стран не готовы к этому, а другие готовы лишь частично. Мы ожидаем от Комиссии срочных рекомендаций, как избежать возможных сбоев», – написали авиакомпании и ассоциации в своем обращении.
В совместном обращении также отмечается, что страны и аэропорты не смогли достаточно протестировать систему, так как тестовая среда периодически не функционировала. «Ни одна страна-член не смогла провести полное тестирование, хотя это требуется регламентом», – указали авиакомпании и ассоциации.
Они также предупредили, что становится все менее вероятным, что приложение, через которое граждане третьих стран могли бы зарегистрировать свое пересечение границы заранее, будет готово к использованию до ноября.
«Дата вступления в силу регламента – это, конечно, решение Европейской комиссии, но, если не среагировать быстро, в ноябре в аэропортах Европы наступит хаос», – подчеркивается в заявлении.
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