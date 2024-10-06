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  • 06.10.24, 17:10

Аэропорты Европы готовятся к хаосу: в ноябре вступают в силу новые правила

С 10 ноября в Европейском Союзе должны вступить в силу новые правила пересечения границ для граждан третьих стран. Авиакомпании предсказывают, что это вызовет длинные очереди в аэропортах и задержки, пишет Delfi.
Авиакомпании предупреждают, что в ноябре в аэропортах Европы могут возникнуть длинные очереди и задержки. Аэропорт в Нидерландах. Фото иллюстративное.
  • Авиакомпании предупреждают, что в ноябре в аэропортах Европы могут возникнуть длинные очереди и задержки. Аэропорт в Нидерландах. Фото иллюстративное. Foto: Tupungato
В 2017 году Европейский Союз принял регламент, согласно которому страны-члены Шенгенской зоны обязаны внедрить так называемую систему въезда-выезда (англ. Entry/Exit System, EES), которая будет регистрировать въезд и выезд граждан третьих стран, пересекающих внешние границы Шенгена. В системе также будут регистрироваться такие данные, как запреты на въезд.

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